大陸靠DeepSeek推進AI軍武 追趕西方邁向智慧化戰爭新時代

編譯季晶晶／綜合外電
中國大陸靠DeepSeek推進AI軍武。路透
中國北方工業公司今年2月推出一款可自主執行作戰支援任務的軍用車P60，最高時速50公里，搭載人工智慧（AI）系統「深度求索」（DeepSeek），被視為中國軍事科技的象徵。中共官員稱，這是北京運用AI技術在軍備競賽中追趕西方強權的早期成果，時機正值美中兩國領導人皆要求軍方為潛在衝突積極備戰之際。

路透檢視數百份研究論文、專利與採購紀錄，顯示北京正系統性運用AI強化軍事能力，朝自動化目標識別、即時戰場決策等方向邁進。技術細節屬國家機密，部分專利未必已轉化為實用技術，但相關資料顯示中國正追趕西方的AI軍事應用步伐。

文件指出，解放軍仍持續使用輝達（Nvidia）晶片，包括受出口管制的A100與H100。由於未註明出口時間，外界尚不清楚這些晶片是否在禁令前囤貨。至今年6月，軍方相關機構仍在提交使用A100進行模型訓練的專利。

輝達發言人John Rizzo說，公司無法追蹤二手產品流向，但「翻新少量老舊產品不會催生新技術，也不構成國安風險。受限晶片若用於軍事用途，因缺乏技術支援與維護，根本行不通。」

美國財政部和商務部未針對此事回應。

DeepSeek依賴度攀升

路透看到解放軍十幾項招標文件都指明採用DeepSeek模型，只有一項提及競爭對手阿里巴巴的Qwen。

美國智庫詹姆斯敦基金會（The Jamestown Foundation）指出，2025年涉及DeepSeek的軍事採購持續增加，應用範圍也更廣，反映北京推動「演算法主權」，降低對西方技術依賴，並強化對關鍵數位基礎設施的掌控。

DeepSeek的應用已擴至戰場模擬、衛星影像識別與決策輔助。西安工業大學研究團隊5月稱，其DeepSeek系統可在48秒內模擬1萬種戰場情境，傳統團隊則需48小時。

AI技術也滲入自主武器領域。北京航空航天大學利用DeepSeek改進無人機蜂群決策，以對付低空、低速的小型飛行器。解放軍另曾招標AI機器狗，用於偵察與排除爆炸物，但路透無法確認是否完成。

中國防務官員公開承諾將致力維持武器的「人控原則」，但中美的AI軍備競賽正在升溫。美方計畫於2025年底前部署數千架自主無人機，以平衡中國在無人機數量上的優勢。

解放軍的演習曾出現過宇樹科技製造的武裝機器狗。路透
解放軍的演習曾出現過宇樹科技製造的武裝機器狗。路透

