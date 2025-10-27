美軍機連環墜海引關注！南華早報：美國在南海行動2原因「達到極限」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
今年3月澳洲國際航空秀中，一架F-18超級大黃蜂進行表演。路透
美國海軍26日證實，1架反潛直升機與1架F-18戰機接連墜入南海，事故正值美國總統川普出訪亞洲、即將轉往東京之際，南海在印太地區又是高度爭議海域，引發關注。南華早報27日報導，根據北京智庫3月報告，美國在南海的行動次數與頻率已出現「停滯」現象，甚至「達到極限」，原因是中東地區戰事需求與艦艇檢修量能不足。

根據美國太平洋艦隊聲明，一架MH-60R海鷹號反潛直升機（Sea Hawk）於當地時間26日下午2時45分墜入南海，約半小時後，下午3時15分，一架F/A-18F超級大黃蜂式打擊戰鬥機（Super Hornet）也在南海墜海，兩機共5名飛行員均安全脫險。目前事故原因仍在調查中，海軍尚未公布具體失事地點，或者更多有關當時天候、可能的機械故障，或例行任務性質等細節。

根據北京智庫「南海戰略態勢感知計畫」（South China Sea Strategic Situation Probing Initiative）今年3月發布的報告，美軍去年在南海及周邊地區維持「頻繁軍事活動」。報告指出，自2009年以來，美軍「針對中國的活動」呈現增加趨勢。

報告稱，美國航艦打擊群去年共進入南海8次，至少發現有11艘攻擊潛艦、2艘巡弋飛彈潛艦與1艘彈道飛彈潛艦現身。

報告同時指出，由於美軍需要將部分艦艇調往中東等其他戰區，以及「低層級」維修問題，美國在南海的行動次數與頻率已出現「停滯」現象，甚至「達到極限」。

近年來，由於造船廠能量有限及長期人力短缺，美國在艦艇建造、維修與翻修方面難以滿足不斷上升的需求。五角大廈計畫在2028年前再投入126億美元用於造艦與維修，但美國政府責任署（GAO）今年稍早警告指出，缺乏整體戰略規畫，正「阻礙」美國新艦建造與現有艦隊維護的進展。

美國 南海 潛艦

