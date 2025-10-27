IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

國際貨幣基金（IMF）預測，美國政府債務負擔本世紀將首度將超越義大利和希臘，凸顯美國公共財政惡化狀況更加劇烈。

IMF預測，美國政府總債務（general government gross debt）占國內生產毛額（GDP）的比重，到2030年將較目前增加逾20個百分點，達到143.4%，超過疫情後創下的歷史高峰。

據IMF估計，美國預算赤字占國內生產毛額（GDP）的比率，將在2030年前每年維持在7%以上，今年和2020年代在所有已開發國家中都是最高的。

義大利和希臘向來被經濟學家視為公共財政脆弱的代表，2010至2012年爆發歐元區主權債務危機時，兩國正居於震央，當年希臘甚至在IMF和歐盟監督下接受紓困並重整債務。

不過，隨著義大利和希臘嚴控財政赤字，兩國政府債務負擔預料將接下來五年呈現下降趨勢。

相較之下，根據IMF本月公布的數據，美國債務占GDP比率2030年仍將持續上升，美國國會預算處（CBO）更預料，之後數十年仍會一路攀升。

峰裕投資研究所（Amundi Investment Institute）全球宏觀主管普拉丹（Mahmood Pradhan）說：「這是象徵性的一刻。依照CBO的預測，美國債務將持續上升，這正是長期財政赤字的結果。」但他也說：「不過義大利的經濟成長前景仍比美國疲弱，因此不能據此就認為義大利已脫離險境。」

由於美元是全球準備貨幣，美國的舉債能力遠高於歐洲國家。不過，荷蘭國際集團（ING）美國經濟學家奈特利（James Knightley）說：「許多美國政界人士和投資人過去常輕視歐洲經濟成長緩慢、表現疲弱，但當出現這樣的數字時，情況就不同了。」

儘管美國失業率維持在歷史低檔，聯邦財政赤字在拜登政府任內迅速擴大。IMF最新預測顯示，外界認為川普政府對此解決問題並無太大作為。

據IMF統計，美國政府總債務占GDP比率本世紀初以來一直低於義大利和希臘。這指標涵蓋中央和地方政府，是衡量整體債務水準的廣義指標。

另一個指標淨政府債務（net government debt）（扣除金融資產後的債務）則顯示，到2030年，美國的債務水準仍比義大利低約10個百分點。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute）資深研究員蓋農（Joe Gagnon）表示，淨債務更能反映美國的實際債務負擔，因為這和投資人實際需持有的公債部位較為接近。他說：「但這項淨指標同樣也在上升。」

相較之下，IMF預測義大利的淨債務負擔將從2028年起開始下降。IMF並未提供對希臘的淨債務預測。