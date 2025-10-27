快訊

「象迷娘」前夫周孝安涉酒駕被抓 等不到代駕認錯還原過程

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
IMF預測，美國政府總債務占GDP比，到2030年將較目前增加逾20個百分點，達到143.4%，超過疫情後創下的歷史高峰。路透
IMF預測，美國政府總債務占GDP比，到2030年將較目前增加逾20個百分點，達到143.4%，超過疫情後創下的歷史高峰。路透

國際貨幣基金（IMF）預測，美國政府債務負擔本世紀將首度將超越義大利和希臘，凸顯美國公共財政惡化狀況更加劇烈。

IMF預測，美國政府總債務（general government gross debt）占國內生產毛額（GDP）的比重，到2030年將較目前增加逾20個百分點，達到143.4%，超過疫情後創下的歷史高峰。

據IMF估計，美國預算赤字占國內生產毛額（GDP）的比率，將在2030年前每年維持在7%以上，今年和2020年代在所有已開發國家中都是最高的。

義大利和希臘向來被經濟學家視為公共財政脆弱的代表，2010至2012年爆發歐元區主權債務危機時，兩國正居於震央，當年希臘甚至在IMF和歐盟監督下接受紓困並重整債務。

不過，隨著義大利和希臘嚴控財政赤字，兩國政府債務負擔預料將接下來五年呈現下降趨勢。

相較之下，根據IMF本月公布的數據，美國債務占GDP比率2030年仍將持續上升，美國國會預算處（CBO）更預料，之後數十年仍會一路攀升。

峰裕投資研究所（Amundi Investment Institute）全球宏觀主管普拉丹（Mahmood Pradhan）說：「這是象徵性的一刻。依照CBO的預測，美國債務將持續上升，這正是長期財政赤字的結果。」但他也說：「不過義大利的經濟成長前景仍比美國疲弱，因此不能據此就認為義大利已脫離險境。」

由於美元是全球準備貨幣，美國的舉債能力遠高於歐洲國家。不過，荷蘭國際集團（ING）美國經濟學家奈特利（James Knightley）說：「許多美國政界人士和投資人過去常輕視歐洲經濟成長緩慢、表現疲弱，但當出現這樣的數字時，情況就不同了。」

儘管美國失業率維持在歷史低檔，聯邦財政赤字在拜登政府任內迅速擴大。IMF最新預測顯示，外界認為川普政府對此解決問題並無太大作為。

據IMF統計，美國政府總債務占GDP比率本世紀初以來一直低於義大利和希臘。這指標涵蓋中央和地方政府，是衡量整體債務水準的廣義指標。

另一個指標淨政府債務（net government debt）（扣除金融資產後的債務）則顯示，到2030年，美國的債務水準仍比義大利低約10個百分點。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute）資深研究員蓋農（Joe Gagnon）表示，淨債務更能反映美國的實際債務負擔，因為這和投資人實際需持有的公債部位較為接近。他說：「但這項淨指標同樣也在上升。」

相較之下，IMF預測義大利的淨債務負擔將從2028年起開始下降。IMF並未提供對希臘的淨債務預測。

債務危機 義大利 美國

延伸閱讀

電影「炸藥屋」劇情 惹怒五角大廈 被指「低估美飛彈防禦力」

全球十大最糟糕航空 美國包辦前3名 4星評價法航也上榜

羅馬古希臘咖啡館租約風波：文資保存當護身符？百年老店的經營訴訟戰

陸發航海警告 南海部分海域進行「試驗活動」禁止駛入

相關新聞

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

國際貨幣基金（IMF）預測，美國政府債務負擔本世紀將首度將超越義大利和希臘，凸顯美國公共財政惡化狀況更加劇烈。

全球首款日圓穩定幣推出了！JPYC價值與日圓1比1錨定 初期不收交易費

全球首款與日圓掛鉤的穩定幣今天（27日）在日本推出，此舉雖是一小步，但在這個仍由現金、信用卡等傳統支付手段主導金融基礎設...

台廠有望受惠！蘋果傳iPad Pro也要導入VC均熱板散熱技術

蘋果公司據傳將在高階平板電腦iPad Pro導入均熱板（VC）散熱技術，是繼蘋果讓新一代旗艦處理器晶片A19 Pro搭載...

米雷伊國會選舉大勝 阿根廷改革信心回升 股債匯將齊掀漲勢

阿根廷26日舉行國會選舉，總統米雷伊領導的自由前進黨表現超出最樂觀預期，化解市場擔心執政黨改革可能受阻的疑慮，阿根廷金融...

諾華斥資120億美元收購Avidity 補強神經肌肉疾病新藥開發

瑞士藥廠諾華（Novartis ）宣布，已同意收購生技公司Avidity Biosciences，交易金額達120億美元...

簡立峰專欄／找AI當部長不會貪汙？恐引發更大政治災難

AI比人類更會治理國家？今年9月，阿爾巴尼亞任命全球第一位人工智慧（AI）生成的虛擬部長「蒂耶拉」，負責監督政府的公共採購和招標；無獨有偶，德國也推出文化與媒體部長的虛擬化身「魏莫塔」，這場看似高效的數位革命，實際上正在模糊政治的責任邊界。當AI開始進入政府體系，我們是否正邁向一個「AI也能治國」的新時代？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。