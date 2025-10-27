快訊

「象迷娘」前夫周孝安涉酒駕被抓 等不到代駕認錯還原過程

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

全球首款日圓穩定幣推出了！JPYC價值與日圓1比1錨定 初期不收交易費

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本新創公司JPYC推出全球首款日圓穩定幣。路透
日本新創公司JPYC推出全球首款日圓穩定幣。路透

全球首款與日圓掛鉤的穩定幣今天（27日）在日本推出，此舉雖是一小步，但在這個仍由現金、信用卡等傳統支付手段主導金融基礎設施的國家來說，卻是意義重大的一步。

日本新創公司JPYC表示，將開始發行可完全兌換為日圓、價值與日圓1比1錨定掛鉤的同名穩定幣JPYC，並以日本國內儲蓄和日本公債進行擔保。該公司同時推出「JPYC EX」平台，專門用於發行和兌換該穩定幣。

值此之際，美國總統川普已大力支持加密貨幣領域，而中國大陸也正考慮採用由人民幣擔保的穩定幣。這些都凸顯出全球加快採用數位貨幣的趨勢。穩定幣通常與法定貨幣掛鉤，並提供更快、更便宜的交易。

日經新聞本月稍早報導，日本的三大銀行也將聯合發行穩定幣，可望將這種數位資產推廣給曾經熱愛現金的日本大眾。

根據國際清算銀行（BIS）的數據，目前美元穩定幣占全球穩定幣供應量的99%以上，具有主導地位。

在亞洲，日本於2023年制定允許發行穩定幣的法規，南韓也承諾將允許企業發行韓元穩定幣。

儘管各種金融機構都宣布研議發行穩定幣，但決策官員也擔心穩定幣可能助長資金流出受監管的銀行體系，並可能削弱商業銀行在全球支付流程中扮演的角色。

日本央行副總裁冰見野良三上周在一場演講中表示：「穩定幣可能成為全球支付系統的重要參與者，部分取代銀行存款的角色。」他敦促全球監管機構必須適應金融體系新的實際情況。

日本向來偏愛實體貨幣，但已逐步擁抱數位創新，無現金支付比率在2024年上升到42.8%，遠高於2010年的 13.2

最新發行日圓穩定幣的JPYC公司表示，為了推廣自家穩定幣JPYC的使用，初期將不收取交易費用，而是透過持有日本公債所獲得的利息來賺取收入。

日本立教大學學者、日本央行前官員下田知行表示，日圓穩定幣的普及將需要時間，不像美元穩定幣那樣能快速流行，「日圓穩定幣是否能在日本普及還存在很多不確定性。如果大型銀行加入市場，速度可能會加快。但仍需要至少二到三年的時間。」

穩定幣 日本央行 貨幣

延伸閱讀

高市早苗迎川普訪日 以福特F-150皮卡車拉近關係

因鄭成功結緣 黃偉哲訪日本平戶市推台南農產

繩索救助國際邀請賽 日本隊和高雄隊勇奪前3名

海膽真的會吃烏龍麵！日本高中生聯手業者救生態 肉質更鮮甜

相關新聞

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

國際貨幣基金（IMF）預測，美國政府債務負擔本世紀將首度將超越義大利和希臘，凸顯美國公共財政惡化狀況更加劇烈。

全球首款日圓穩定幣推出了！JPYC價值與日圓1比1錨定 初期不收交易費

全球首款與日圓掛鉤的穩定幣今天（27日）在日本推出，此舉雖是一小步，但在這個仍由現金、信用卡等傳統支付手段主導金融基礎設...

台廠有望受惠！蘋果傳iPad Pro也要導入VC均熱板散熱技術

蘋果公司據傳將在高階平板電腦iPad Pro導入均熱板（VC）散熱技術，是繼蘋果讓新一代旗艦處理器晶片A19 Pro搭載...

米雷伊國會選舉大勝 阿根廷改革信心回升 股債匯將齊掀漲勢

阿根廷26日舉行國會選舉，總統米雷伊領導的自由前進黨表現超出最樂觀預期，化解市場擔心執政黨改革可能受阻的疑慮，阿根廷金融...

諾華斥資120億美元收購Avidity 補強神經肌肉疾病新藥開發

瑞士藥廠諾華（Novartis ）宣布，已同意收購生技公司Avidity Biosciences，交易金額達120億美元...

簡立峰專欄／找AI當部長不會貪汙？恐引發更大政治災難

AI比人類更會治理國家？今年9月，阿爾巴尼亞任命全球第一位人工智慧（AI）生成的虛擬部長「蒂耶拉」，負責監督政府的公共採購和招標；無獨有偶，德國也推出文化與媒體部長的虛擬化身「魏莫塔」，這場看似高效的數位革命，實際上正在模糊政治的責任邊界。當AI開始進入政府體系，我們是否正邁向一個「AI也能治國」的新時代？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。