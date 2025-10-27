南韓房市是未爆彈！李在明警告「日式停滯」風險 力挺央行不降息

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓總統李在明。歐新社
南韓總統李在明警告，國內房市正處於泡沬破裂的邊緣，並支持南韓央行上周維持利率2.5%不變的決定。他強調，若貿然降息，恐怕會重演日本長期經濟停滯的覆轍。

李在明接受彭博電視專訪時表示，南韓正坐在「房地產投資過度」的未爆彈上，現在降息可能進一步刺激已經高漲的房價，央行選擇不降息是正確決定。

截至10月20日，首爾公寓價格已連續38周上漲，儘管政府多次出手調控，仍難抑制漲勢。

李在明警告，南韓正走上日本當年泡沫經濟的老路，若不及時引導資本轉向至更具生產力的領域，勢將面臨嚴重危機。

他指出，南韓經濟挑戰不在利率水準，而是財政角色不足與政策缺乏一致性。維持穩定連貫的經濟政策最為重要，其次是支撐性的財政政策。

李在明6月上任後，他的政府推出超過200億美元追加預算，以支撐受消費疲弱與美國關稅衝擊的經濟。

他表示，將持續推動鬆綁監管與資本市場改革，讓資金逐步脫離房市、流向高科技與AI等具生產力的產業。他重申目標是推動KOSPI指數邁向5,000點、納入主要先進市場指數，但沒有具體時限。

