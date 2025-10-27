台日韓股今天都創新高 但為何印尼股市盤中急殺重挫逾3%？

亞洲股市今天（27日）繼續強勁上漲，台日韓股市同創新高，反映美中貿易談判似乎進展良好，帶動市場風險偏好，而且AI題材繼續帶領半導體類股上攻。不過，印尼股市盤中翻黑並急跌3.8%，為六個月最大跌幅，原因是投資人權衡MSCI調整計算方法，可能導致印尼部分公司的指數權重被調降。

台股加權指數今天突破28,000點大關，創下新高，盤中大漲664點，漲幅2.4%，報28,196.33點。

日韓股表現同樣搶眼，日股日經225指數盤中勁揚2.4%，報50,491.23點，首度衝破5萬點大關；韓國Kospi指數也大漲2.4%，報4,038點，是歷來首度突破4,000點關卡。

其他亞股方面也同樣勁揚，陸港股上漲1%，泰國股市漲1.6%，馬來西亞與新加坡股市則小幅上漲。

美中雙方高層經濟官員26日已敲定貿易協議的初步框架，將提交給美國總統川普與中國國家主席習近平，兩位元首預料將在本周四（30日）於南韓上演「川習會」。這項貿易協議若達成，將有助於暫緩美國加徵更高的關稅，並中止中國對稀土出口的管制，緩解投資人因全球兩大經濟體貿易戰升級而緊繃的神經。

盛寶銀行首席投資策略師查娜娜表示：「投資人將會想看到貿易休戰得以維持的確認訊號，以及中國的刺激和改革訊號能轉化為實質的成長動力。」

然而，印尼雅加達綜合指數（JCI）盤中一度暴跌3.8%，是自4月8日以來最大跌幅。彭博資訊報導，MSCI公布一份諮詢文件，欲徵求市場回饋意見算印尼證券的自由流通數（Free-float，在公開市場上可供大眾交易的股票數量），而擬議中的自由流通數計算方法變動，可能會導致一些印尼企業的指數權重遭到調降。

這份日期標註為2025年9月的報告，但目前不清楚這份報告的明確公布時間。近年來，由於印尼許多大型股的自由流通量比率相對較低，這一話題在投資者之間已引起激烈討論。

印尼券商Trimegah Sekuritas Indonesia研究部門主管奧多表示：「市場對MSCI計劃更改印尼股票的自由流通數計算方式的影響感到擔憂。」

BCA Sekuritas研究部門主管貝納斯指出，市場的擔憂主要衝擊到與企業大亨相關的股票，這些股票預料將受新方法影響。