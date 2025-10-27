新加坡發布核能發展背景報告 研究部署可能性

新加坡國際能源週登場，官員指出，新加坡正在研究部署核能的可能性，尤其是小型模組化反應爐等新興技術，知道民眾對核能部署計畫有很多疑問，政府將在過程中與民眾交流，第一步為發布新加坡核能發展建設背景報告。

第18屆新加坡國際能源週今天開幕，主管新加坡能源與科技事務的人力部長陳詩龍為講座致詞時表示，新加坡正在研究部署核能的可能性，尤其是小型模組化反應爐等新興技術，核能有潛力成為安全、可靠且具有成本競爭力的能源選擇。

陳詩龍指出，知道民眾對核能部署計畫有很多疑問，政府會在過程中定期與民眾交流，作為第一步，發布了「新加坡核能力建設背景報告」，概括新加坡對核能的興趣以及政府迄今推進核能布建的工作。

新加坡2024年7月與美國簽署俗稱123協定（123Agreement）的民用核能合作協定。當時新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）表示，星美關係持續強勁良好，現有的核技術並不適合新加坡，但面對民用核技術的發展，需要跟上迅速演變的領域，123協定將促進星美雙方資訊及技術分享，讓新加坡與美國民用核能專家深化交流。

陳詩龍透露，今年9月美國將新加坡列入授權目的地之一，有助新加坡獲取美國核能關鍵技術信息。聯合早報報導，這份報告綜述新加坡過去在核能發展建設上的過程，也指核能發電有助加強能源韌性、減少能源對環境影響。

新加坡能源市場管理局將在本屆能源週期間，與獨立非營利研究機構拜特爾紀念研究所（BattelleMemorial Institute）簽署合作備忘錄，運用該研究所在美國的研究與技術專長，推動核能及先進反應爐技術的研發。

新加坡能源局也與愛達荷國家實驗室（IdahoNational Laboratory）簽署意向書同意協力擬定合作研發協定，在先進核技術的研究、技術評估和能力建設上展開合作。