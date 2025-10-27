快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

台廠有望受惠！蘋果傳iPad Pro也要導入VC均熱板散熱技術

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司據傳將在高階平板電腦iPad Pro導入均熱板（VC）散熱技術。本報系資料照片
蘋果公司據傳將在高階平板電腦iPad Pro導入均熱板（VC）散熱技術。本報系資料照片

蘋果公司據傳將在高階平板電腦iPad Pro導入均熱板（VC）散熱技術，是繼蘋果讓新一代旗艦處理器晶片A19 Pro搭載均熱板、大幅提升iPhone 17 Pro的效能後，即將又有新產品線採用這項散熱技術。

根據彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）周日在時事通訊專欄「Power On」的最新報導，他獲悉蘋果已將VC均熱板技術列入iPad Pro的產品藍圖中，目前導入均熱板的作業正在進行中，目標是在下一代iPad Pro升級時納入。

葛曼說，考量到iPad Pro產品線的升級周期是大約18個月，推測搭載均熱板的iPad Pro機型最快可能在2027 年春季推出，並採用M6處理器。葛曼也指出，M6處理器可能會由台積電採用2奈米技術生產。

均熱板技術可能成為讓iPad Pro與強調輕薄的機型iPad Air產品線有所區隔的一大關鍵。蘋果在2024年已讓iPad Air升級為與Pro一樣擁有13吋的螢幕，而且預定明年還要升級至搭載M4晶片。若蘋果能讓iPad Pro系列特別搭載均熱板，將使它在散熱表現上優於iPad Air系列，可能讓使用者有更多理由升級至更高價的產品。

葛曼過往的爆料紀錄相當可靠。此外，均熱板技術納入未來蘋果產品的可行性也極高。

AppleInsider網站指出，均熱板是一種利用液體為晶片或零組件降溫的方法。它是一種密封金屬腔體內含少量液體的被動式散熱技術，內含液體會持續進行蒸發與凝結的循環。腔體的一部分覆蓋在晶片上方，當晶片發熱時，會加熱液體使其蒸發，這些蒸氣會流向腔體的不同部位並凝結成液體，隨後透過毛細結構將凝結水導回主液池，原理是透過蒸氣將晶片的熱能帶往另一個區域。

由於iPhone內部空間有限，採用這種相對彈性且高效的散熱方式非常受惠。因此，蘋果把VC均熱板應用於iPad這類產品也是合理的。

根據經濟日報先前報導，目前台廠中，僅剩奇鋐、雙鴻具備量產手機用超薄均熱板的生產線；陸系散熱廠中，擁有豐沛均熱板產能的業者是蘇州天脈。

iPhone 17 Pro 專欄 使用者

延伸閱讀

高速傳輸帶動 PCB供應鏈升級大浪潮 法人：5台廠未來暢旺

2026年消費市場成長露曙光…台積電3奈米接單 旺上加旺

蘋果折疊iPhone新專利 朝橫向發展…新日興、大立光等協力廠受惠

蘋果亮劍…折疊機市場「全村的希望」

相關新聞

台廠有望受惠！蘋果傳iPad Pro也要導入VC均熱板散熱技術

蘋果公司據傳將在高階平板電腦iPad Pro導入均熱板（VC）散熱技術，是繼蘋果讓新一代旗艦處理器晶片A19 Pro搭載...

米雷伊國會選舉大勝 阿根廷改革信心回升 股債匯將齊掀漲勢

阿根廷26日舉行國會選舉，總統米雷伊領導的自由前進黨表現超出最樂觀預期，化解市場擔心執政黨改革可能受阻的疑慮，阿根廷金融...

諾華斥資120億美元收購Avidity 補強神經肌肉疾病新藥開發

瑞士藥廠諾華（Novartis ）宣布，已同意收購生技公司Avidity Biosciences，交易金額達120億美元...

簡立峰專欄／找AI當部長不會貪汙？恐引發更大政治災難

AI比人類更會治理國家？今年9月，阿爾巴尼亞任命全球第一位人工智慧（AI）生成的虛擬部長「蒂耶拉」，負責監督政府的公共採購和招標；無獨有偶，德國也推出文化與媒體部長的虛擬化身「魏莫塔」，這場看似高效的數位革命，實際上正在模糊政治的責任邊界。當AI開始進入政府體系，我們是否正邁向一個「AI也能治國」的新時代？

紐約銅期貨開盤一度衝高逾2% LME銅價已逼近創新高 看好美中進展

美國銅期貨在亞洲今天早上開盤後大漲，市場對需求前景持樂觀態度，反映美中貿易談判取得進展後，本周有望達成貿易協議。

美股期指勁揚 道瓊漲近300點 看好美中談判有進展 金價開盤跳水

美股期貨指數在亞洲今天清晨上漲，因美中雙方釋出訊號，透露即將完成一項全面性貿易協議，此時正值美國總統川普前往亞洲展開一連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。