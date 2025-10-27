台廠有望受惠！蘋果傳iPad Pro也要導入VC均熱板散熱技術

蘋果公司據傳將在高階平板電腦iPad Pro導入均熱板（VC）散熱技術，是繼蘋果讓新一代旗艦處理器晶片A19 Pro搭載均熱板、大幅提升iPhone 17 Pro的效能後，即將又有新產品線採用這項散熱技術。

根據彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）周日在時事通訊專欄「Power On」的最新報導，他獲悉蘋果已將VC均熱板技術列入iPad Pro的產品藍圖中，目前導入均熱板的作業正在進行中，目標是在下一代iPad Pro升級時納入。

葛曼說，考量到iPad Pro產品線的升級周期是大約18個月，推測搭載均熱板的iPad Pro機型最快可能在2027 年春季推出，並採用M6處理器。葛曼也指出，M6處理器可能會由台積電採用2奈米技術生產。

均熱板技術可能成為讓iPad Pro與強調輕薄的機型iPad Air產品線有所區隔的一大關鍵。蘋果在2024年已讓iPad Air升級為與Pro一樣擁有13吋的螢幕，而且預定明年還要升級至搭載M4晶片。若蘋果能讓iPad Pro系列特別搭載均熱板，將使它在散熱表現上優於iPad Air系列，可能讓使用者有更多理由升級至更高價的產品。

葛曼過往的爆料紀錄相當可靠。此外，均熱板技術納入未來蘋果產品的可行性也極高。

AppleInsider網站指出，均熱板是一種利用液體為晶片或零組件降溫的方法。它是一種密封金屬腔體內含少量液體的被動式散熱技術，內含液體會持續進行蒸發與凝結的循環。腔體的一部分覆蓋在晶片上方，當晶片發熱時，會加熱液體使其蒸發，這些蒸氣會流向腔體的不同部位並凝結成液體，隨後透過毛細結構將凝結水導回主液池，原理是透過蒸氣將晶片的熱能帶往另一個區域。

由於iPhone內部空間有限，採用這種相對彈性且高效的散熱方式非常受惠。因此，蘋果把VC均熱板應用於iPad這類產品也是合理的。

根據經濟日報先前報導，目前台廠中，僅剩奇鋐、雙鴻具備量產手機用超薄均熱板的生產線；陸系散熱廠中，擁有豐沛均熱板產能的業者是蘇州天脈。