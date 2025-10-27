日本新創公司JPYC搶頭香 全球首個日圓穩定幣正式發行
全球首個與日圓掛鉤的穩定幣今天將在日本正式發行，對一個金融基礎設施以現金和信用卡等傳統支付方式為主的國家而言，這是雖小但具象徵意義的一步。
路透社報導，日本新創公司JPYC表示，將開始發行可完全兌換成日圓、並以國內儲蓄及日本政府公債（JGB）作為支撐的穩定幣。
在美國總統川普大力支持下，加密資產行情飆漲，再度燃起全球各地對於在主流金融體系採用區塊鏈的興趣。
與此同時，中國也在考慮允許發行與人民幣掛鉤的穩定幣，凸顯全球數位資產市場持續升溫。數位貨幣通常與法定貨幣掛鉤，能提供更快速且成本更低的交易。
日本經濟新聞本月稍早報導，日本三大銀行三菱日聯金融集團、三井住友金融集團及瑞穗金融集團也將聯手發行穩定幣，可望使這種數位資產在偏好使用現金交易的日本社會變得較為普及。
根據國際清算銀行（BIS），目前美元支持的穩定幣擁有絕對的主導地位，市場占比超過99%。
亞洲方面，日本於2023年訂立相關法規，允許穩定幣發行；韓國也承諾允許本土企業推出以韓元為基礎的穩定幣。
儘管各金融機構相繼宣布有意發行穩定幣，決策官員仍對其恐促使資金在受監管的銀行系統之外流動，並可能削弱商業銀行在全球支付流通的角色表示擔憂。
根據日本政府數據，儘管日本一向偏好使用實體貨幣，但隨著數位創新普及，非現金支付比率已從2010年的13.2%上升至2024年的42.8%。
JPYC公司表示，初期將不收取交易手續費，以擴大使用範圍。
日本央行前官員下田知行表示，與美元這種全球儲備貨幣支持的穩定幣不同，日圓穩定幣要普及仍需要時間。
