Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

米雷伊國會選舉大勝 阿根廷改革信心回升 股債匯將齊掀漲勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
阿根廷總統米雷伊周日慶祝執政黨大獲全勝。美聯社
阿根廷26日舉行國會選舉，總統米雷伊領導的自由前進黨表現超出最樂觀預期，化解市場擔心執政黨改革可能受阻的疑慮，阿根廷金融資產可望迎接一波漲勢。

依據開出逾90%的計票結果，自由前進黨得票率達40.8%，在國會下議院改選127個席次中拿下64席，並贏得參議院24個改選席次中的13席。阿根廷下議院共有257席，這次改選約一半席次，自由前進黨席次將增至92席。

這次選舉結果有助米雷伊繼續推動對阿根廷的急進改革。先前因政府一連串決策失誤，改革一度受挫，引發投資人疑慮，導致上月披索出現拋售潮。

經濟學家估計，美國財政部長貝森特承諾向阿根廷提供最高達400億美元的支援，目前已投入約20億美元以穩定披索。

阿根廷拉普拉塔國立大學經濟學教授柯蘭特（Amilcar Collante）說：「這讓政府有能力在未來兩年內推動改革。明天股市和債市將會大漲。」

市場原先估計執政黨得票率約在30%左右。隨著開票結果出爐，披索在周日的加密幣市場上已開始上漲。

瑞銀全球財富管理新興市場美洲區投資長謝爾旺科（Alejo Czerwonko）表示：「米雷伊這次大勝，幾乎達到選前最樂觀的預期。他的政黨如今也擁有推動結構性改革所需的政治資本。」

選舉結果也有助於消除外界對美方是否會持續提供關鍵支援的疑慮。選舉前，川普政府已和阿根廷央行簽署200億美元貨幣互換協議，以協助穩定披索，並正和多家銀行洽談另一筆200億美元的融資方案。

紐約投資公司Ninety One新興市場債券投資經理人瑞德（Christine Reed）說：「我預料明天資產價格將出現不錯的反彈，領漲的將是美元計價債券，本地債券殖利率曲線也將明顯上揚。」

EMFI Securities策略師蒙特斯（Matias Montes）說，披索也應會回升，因為「選前市場美元多頭部位過多，大家勢必搶著平倉。」

