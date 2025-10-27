諾華斥資120億美元收購Avidity 補強神經肌肉疾病新藥開發

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
諾華敲定十多年來最大宗併購交易。路透
瑞士藥廠諾華（Novartis ）宣布，已同意收購生技公司Avidity Biosciences，交易金額達120億美元，這將是諾華十多年來最大的一宗併購交易。

諾華在新聞稿中表示，將以每股72美元現金收購Avidity，溢價高達46%。

諾華指出，這次交易的股權價值為120億美元，但Avidity在交易完成後預計仍持有約10億美元現金，換算企業價值約為110億美元。

Avidity開發用於治療罕見疾病的實驗性藥物，包括稱為肌肉強直症第1型（myotonic dystrophy type 1）的神經肌肉疾病。

Avidity上周五在紐約上漲1.2%，收在49.15美元，市值約68億美元。

諾華這次收購不包含Avidity旗下專注開發早期心臟病治療的子公司。諾華表示，在交易完成前，Avidity計劃將這個子公司分拆為一家名為SpinCo的新公司，並可能部分或全部出售給第三方。Avidity股東將按持股比例，每持有10股Avidity股票可獲得1股SpinCo股票。

Avidity 利用一種稱為「抗體—寡核苷酸複合體」（antibody oligonucleotide conjugates）的新興技術，將RNA療法精準輸送至肌肉組織。該公司正以此技術研發多款實驗性藥物，用於治療不同類型的肌肉萎縮症，這是一個規模達數十億美元的市場。

Avidity表示，這項技術有望讓RNA療法能夠到達過去藥物無法或難以作用的身體部位。

諾華表示，這項收購將補強該公司在遺傳性肌肉疾病治療領域的現有產品組合和新藥研發的布局。該公司近年積極擴大神經科學研究布局，分析師預期神經疾病新藥市場將持續擴大。

