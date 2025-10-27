美股期指勁揚 道瓊漲近300點 看好美中談判有進展 金價開盤跳水

美股期貨指數在亞洲今天清晨上漲，因美中雙方釋出訊號，透露即將完成一項全面性貿易協議，此時正值美國總統川普前往亞洲展開一連串外交會談之際。金價開盤後一度下跌逾1%，這也凸顯出市場的避險情緒降溫。

在台灣時間周一（27日）清晨近7時左右，標普500指數期貨上漲0.66%，道瓊指數期貨漲約0.6%，那斯達克100指數漲0.8%。

日本、澳洲與香港股市期貨也全面走揚。

上周五，美股基準指數標普500上漲0.8%，那斯達克100指數上漲1%，雙雙創下收盤新高，MSCI全球股指亦同創新高。

國際油價同步上漲，布蘭特原油12月期貨漲0.8%至每桶66.44美元；西德州中級原油（WTI）12月原油期貨漲0.8%至每桶62美元。

現貨金價今天盤中跌0.8%，報每英兩4,078.91美元；盤初一度跌1.2%至4,064.37美元，面臨4,000美元大關保衛戰。

這些走勢顯示，投資人準備為全球兩大經濟體美中之間可能達成貿易協議歡呼。雙方最高層級的貿易談判代表表示，已在多項爭議議題上達成共識，為協議鋪路。

美中雙方高階經貿官員26日在吉隆坡結束為期兩天、第五輪的面對面磋商後，美國財長貝森特告訴記者：「我覺得，我們有一個相當成功的架構，可給兩國領導人於周四（10月30日）商討。」

川普也說，「我認為我們將與中國達成協議」，並暗示未來可能跟習近平在中國及美國進行會談。

美國貿易代表葛里爾26日稍早受訪透露，談判正推進至最後的細節階段，已達到幾乎可提交雙方領袖審閱的程度，並預期川普與中國大陸國家主席習近平在10月30日的會晤將「富有成效」。

一名中國官員指出，雙方已在出口管制、芬太尼及航運關稅等議題上達成初步共識。

JB Drax Honore新加坡公司亞太區首席策略師金恩在報告中表示：「這更像是一種緊張局勢的降溫，而非全新的黎明。」他指出，取消原定於11月1日對中國加徵100%關稅，「只是避免了可能的升級，市場上很少有人真的相信這些關稅會被實施」。

交易者將關注本周密集登場的央行政策會議，包括聯準會（Fed）、歐洲與日本央行利率決策。市場預期Fed將降息1碼（25個基點），而歐、日預料將維持利率不變。

此外，多家大型科技公司本周也將公布財報，包括Alphabet、 亞馬遜、 蘋果、 Meta和微軟。