本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市在企業財報亮眼及通膨數據溫和的激勵之下，三大指數再創新高。本周將迎接科技巨人財報、聯準會（Fed）政策決議，以及攸關市場接下來走向的川習會。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美中就多項經貿問題形成共識 川普看好與習近平敲定全面協議

美國和中國貿易談判代表周日表示，雙方就爭議的議題達成共識，為美國總統川普和大陸國家主席習近平敲定協議並緩解攪動全球市場的緊張局勢奠定基礎。

受此消息激勵，美股期貨周一在亞洲早盤走高，標普500指數期貨上漲0.7%。

在馬來西亞舉行的兩天會談結束後，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，雙方就出口管制、對華海事物流和造船業301收費、對等關稅暫停期延長、芬太尼關稅和執法合作及農產品貿易等共同關心的問題進行了坦誠、深入和富有建設性的交流磋商，並就解決各自關切的安排達成共識。

美國財政部長貝森特隨後接受CBS新聞台採訪時表示，川普對大陸貨品加徵100%關稅的威脅「實際上已不復存在」。他還預期大陸將「大量」進口美國黃豆，並延後實施全面的稀土出口管制。此外他表示，美國不會改變針對大陸的出口管制措施。

美股創新高 本周要過 Fed 決議、科技五巨人財報、川習會三關考驗

道瓊工業指數周五首度突破47,000點，周線上漲2.2%。那斯達克綜合指數和標普500指數也分別上漲0.8%和1.2%，連續二周收漲。費城半導體指數和台積電ADR周五各漲1.9%和1.5%，台積電ADR周線變動不大。

美國9月通膨增幅低於預期，推升聯準會（Fed）下周降息1碼（0.25個百分點）的預期心理。不僅如此，利率交換合也幾乎完全消化12月再度降息的預期。

Independent Advisor Alliance 投資長薩卡雷里（Chris Zaccarelli）說，通膨就好比「福爾摩斯故事裡那隻沒有吠叫的狗」。他說：「許多人原本預期通膨會大幅上揚，因而採取偏空布局，但軋空一直會持續，直到市場明白美國經濟和企業韌性其實比想像更強。」

一支廣告惹惱川普 美對加拿大加徵10%關稅 貿易緊張再度升溫

川普繼中止和加拿大的貿易協商後，上周六再宣布將對加拿大加徵10%關稅，藉此反擊加國安大略省批評關稅的廣告，美加貿易緊張關係進一步升溫。

這支廣告引用美國前總統、共和黨代表性人物雷根1987年支持自由貿易的演說，當時雷根批評關稅會點燃貿易戰和帶來經濟災難。川普在Truth Social上說：「加拿大被逮個正著，用雷根關稅演說製作誤導性廣告…由於他們嚴重扭曲事實及採取不懷好意的行動，我將把對加拿大課徵的關稅，在他們目前支付的稅率基礎上提高10%。」

Fed 本周保險式降息有影 有望增添明年經濟成長的順風

在美國政府關門導致經濟數據延後發布，致使美國聯準會（Fed）「摸黑決策」之際，Fed本周預料將「保險式」降息1碼，有望增添明年經濟成長的順風。

Fed預定美東時間29日下午2時（台灣時間30日凌晨2時）公布利率決策，芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人預期Fed屆時降息1碼、調降基準利率區間至3.75%-4%的機率，達到98.3%。

雖然官方數據持續延後發布，但替代數據都暗示勞動市場漸趨疲軟，目前決策官員調整利率展望的理由並不多，12月可能再度降息1碼。

美國務卿喊話！魯比歐：美中談判不拿台灣當籌碼 「沒人在想那種事」

彭博資訊和路透報導，美國國務卿魯比歐周六表示，川普政府在與中國大陸談判促成貿易協議的過程中，不會放棄華府對台灣的長期支持立場，強調台灣無須擔心在馬來西亞舉行的美中貿易談判。

魯比歐25日搭機從以色列前往卡達，和美國總統川普會合前往亞洲時表示：「我不認為會出現那種情況，如果有人擔心，美國會為了在貿易上取得有利條件而放棄台灣—沒有人在考慮那種事。」

美國貿易代表（USTR）葛里爾接受福斯新聞訪問時則說，25日、26日連2天在馬來西亞吉隆坡舉行的美中最新1輪經貿磋商中，並未提及台灣議題。

至於本周川習將在南韓舉行的「川習會」中，是否將出現台灣議題，葛里爾則說，目前還不能確定、說不準，但這個議題「當然絲毫都沒有包含在我們的貿易談判中」。