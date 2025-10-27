快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

輝達執行長黃仁勳將於APEC開講 企業家領袖峰會…大咖雲集

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
今年APEC企業家領袖峰會的一大亮點，是輝達執行長黃仁勳將發表演說。（路透）
今年APEC企業家領袖峰會的一大亮點，是輝達執行長黃仁勳將發表演說。（路透）

今年由南韓主辦的亞太經濟合作會議（APEC）另一場重頭戲，是在28日至31日登場的企業家領袖峰會，主題為人工智慧（AI）。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、亞馬遜雲端服務（AWS）執行長賈曼（Matt Garman）及花旗集團（Citigroup）執行長范潔恩（Jane Fraser）等各產業領袖都將出席，熱議AI對生產力的助益。

今年APEC企業領袖高峰會將有20場議程、85位講者，預料共約1,700名全球企業代表參加。韓媒報導，在峰會前預料共24架私人專機降落在當地國際機場，凸顯冠蓋雲集的程度。

今年峰會的一大亮點是黃仁勳預定於南韓時間31日下午4點（台灣時間下午5點）發表演說，將分享該公司對加速科技創新與全球成長的願景，內容橫跨人工智慧（AI）、機器人、數位孿生（digital twin）、自駕等領域。

SK集團會長兼APEC企業領袖峰會主席崔泰源，親自邀請黃仁勳參加。南韓產業人士預期，黃仁勳可能與韓企高層，包括崔泰源、三星電子會長李在鎔等分別舉行會議，討論AI結盟事宜。

其他確認參與的企業高層，還有AWS的賈曼、Meta亞太區公共政策副總米爾納（Simon Milner）、微軟企業副總庫克（Antony Cook）和霍曼（Ulrich Homann），Google亞太行銷長卡恩（Simon Kahn），加上南韓大型財團三星、現代、LG主管。

大韓商工會議所（KCCI）說，今年的企業領袖峰會異於往年，公司高層可與各國總理與部長一對一會談，以找出投資和合作的共同利益。

根據Deloitte，KCCI表示，會議的經濟價值達7.4兆韓元（52億美元），可創造出2.2萬份新工作。

黃仁勳 南韓 AI

延伸閱讀

台積電領先不代表台灣科技領先 中美AI在5大新領域競爭…台灣跟上了嗎？

魏寶生透露秘辛 老闆發函找黃仁勳溝通

輝達落腳北士科 傳有轉圜

黃仁勳再推新「大腦模型」 機器人概念股靠山更強了？

相關新聞

Fed本周保險式降息有影 有望增添明年經濟成長順風

在美國政府關門導致經濟數據延後發布，致使美國聯準會（Fed）「摸黑決策」之際，Fed本周預料將「保險式」降息1碼，有望增...

輝達執行長黃仁勳將於APEC開講 企業家領袖峰會…大咖雲集

今年由南韓主辦的亞太經濟合作會議（APEC）另一場重頭戲，是在28日至31日登場的企業家領袖峰會，主題為人工智慧（AI）...

富豪錢動了 轉抱基金、海外債

降息讓富豪戶錢動了，棄存款，轉抱基金與海外債。據金管會截至2025年9月底統計，17家國銀承作高資產財管業務的客戶數達1...

日本食品掀漲價潮

日本食品價格聲聲漲，由於企業調價原因從國際情勢變化，改為國內成本高漲，外界預料，漲價潮還會繼續，迫使消費者減少購買，或改...

吉爾吉斯推國家數位貨幣

吉爾吉斯總統賈帕洛夫25日表示，該國已經和加密貨幣交易所幣安（Binance），聯手推出國家穩定幣與央行數位貨幣（CBD...

李在鎔掌舵三年 三星再起 半導體部門獲利顯著改善

隨著李在鎔就任三星電子會長將在27日屆滿三年，這個南韓最大企業集團開始重振往日雄風，不僅半導體部門的獲利顯著改善，李在鎔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。