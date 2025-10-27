輝達執行長黃仁勳將於APEC開講 企業家領袖峰會…大咖雲集

今年由南韓主辦的亞太經濟合作會議（APEC）另一場重頭戲，是在28日至31日登場的企業家領袖峰會，主題為人工智慧（AI）。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、亞馬遜雲端服務（AWS）執行長賈曼（Matt Garman）及花旗集團（Citigroup）執行長范潔恩（Jane Fraser）等各產業領袖都將出席，熱議AI對生產力的助益。

今年APEC企業領袖高峰會將有20場議程、85位講者，預料共約1,700名全球企業代表參加。韓媒報導，在峰會前預料共24架私人專機降落在當地國際機場，凸顯冠蓋雲集的程度。

今年峰會的一大亮點是黃仁勳預定於南韓時間31日下午4點（台灣時間下午5點）發表演說，將分享該公司對加速科技創新與全球成長的願景，內容橫跨人工智慧（AI）、機器人、數位孿生（digital twin）、自駕等領域。

SK集團會長兼APEC企業領袖峰會主席崔泰源，親自邀請黃仁勳參加。南韓產業人士預期，黃仁勳可能與韓企高層，包括崔泰源、三星電子會長李在鎔等分別舉行會議，討論AI結盟事宜。

其他確認參與的企業高層，還有AWS的賈曼、Meta亞太區公共政策副總米爾納（Simon Milner）、微軟企業副總庫克（Antony Cook）和霍曼（Ulrich Homann），Google亞太行銷長卡恩（Simon Kahn），加上南韓大型財團三星、現代、LG主管。

大韓商工會議所（KCCI）說，今年的企業領袖峰會異於往年，公司高層可與各國總理與部長一對一會談，以找出投資和合作的共同利益。

根據Deloitte，KCCI表示，會議的經濟價值達7.4兆韓元（52億美元），可創造出2.2萬份新工作。