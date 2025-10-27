快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

吉爾吉斯推國家數位貨幣

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

吉爾吉斯總統賈帕洛夫25日表示，該國已經和加密貨幣交易所幣安（Binance），聯手推出國家穩定幣與央行數位貨幣（CBDC），並且建立加密貨幣準備，要成為中亞的加密貨幣領導國。

路透報導，幣安創辦人趙長鵬25日在社群平台X上表示，吉爾吉斯國家穩定幣已在幣安鏈上推出；該國數位貨幣索姆（som），也準備好用於政府付費機制。他也說，吉爾吉斯已建立國家加密貨幣準備，內含幣安幣。

趙長鵬今年5月受聘擔任吉爾吉斯總統的數位資產顧問。美國總統川普則在24日赦免趙長鵬，此前他遭控洗錢，被判有罪。

吉爾吉斯人口約700萬人，過去經濟上高度依賴向俄羅斯輸出移工，但近年積極打造為中亞地區的加密貨幣領頭羊。

然而，先前在吉爾吉斯發行、由俄國盧布支持的穩定幣A5A7，遭西方國家制裁，指為被俄國用來規避烏克蘭戰爭制裁。

傳統上，吉爾吉斯是中亞的前蘇聯五國之中，民主化程度最高的國家，但賈帕洛夫2020年掌權後，開始打壓異己。該國11月30日將提前舉行國會選舉，賈帕洛夫盟友將尋求擴大國會主導權。

