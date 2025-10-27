快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

日本食品掀漲價潮

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

日本食品價格聲聲漲，由於企業調價原因從國際情勢變化，改為國內成本高漲，外界預料，漲價潮還會繼續，迫使消費者減少購買，或改買更便宜的品項。

79歲的家庭主婦說：「這波漲價潮中，萬物齊漲，我除了哀嘆，無能為力」。東京足立區的三洋超市，從9月以來持續調高罐裝飲料、巧克力點心等價格。這家超市雖然引進低價品牌商品，避免顧客流失，但許多品項仍日益昂貴。超市主管坦承，若不調升價格，將陷入虧損。

總務省24日公布9月消費者物價指數（CPI），剔除波動較大的食品價格後，核心通膨年增2.9%。而不含生鮮品的食品通膨增幅尤大、達7.6%。各類食品中，米價大漲49.2%，儘管較6月高點回落2.5%，但仍是2020年水準的大約兩倍。另外，蛋價勁揚15.2%、咖啡豆飆漲64.1%、巧克力攀升50.9%。

據帝國資料調查公司，今年調整過價格的食品飲料，將達20,381項，較去年大增六成。食品生產商指出，2024年上半年為止，漲價主要是國際因素造成，包括油價攀升、俄烏戰爭導致麥價竄高、日圓急貶等。但今年來多數業者調價原因改為國內因素，如物流和勞動成本提高，及原物料成本上揚。

超市 漲價 俄烏戰爭

延伸閱讀

從《三國演義》到《三國英雄傳》，中日文化的碰撞驚豔（上）

李逸洋：台灣成日蘋果葡萄最大買家 貿易暢旺增情誼

回國前再喝一口！日本高松機場限定「烏龍麵高湯水龍頭」 旅客排隊朝聖

民進黨青年局首訪日 將拜會日本5政黨交流議題

相關新聞

Fed本周保險式降息有影 有望增添明年經濟成長順風

在美國政府關門導致經濟數據延後發布，致使美國聯準會（Fed）「摸黑決策」之際，Fed本周預料將「保險式」降息1碼，有望增...

輝達執行長黃仁勳將於APEC開講 企業家領袖峰會…大咖雲集

今年由南韓主辦的亞太經濟合作會議（APEC）另一場重頭戲，是在28日至31日登場的企業家領袖峰會，主題為人工智慧（AI）...

富豪錢動了 轉抱基金、海外債

降息讓富豪戶錢動了，棄存款，轉抱基金與海外債。據金管會截至2025年9月底統計，17家國銀承作高資產財管業務的客戶數達1...

日本食品掀漲價潮

日本食品價格聲聲漲，由於企業調價原因從國際情勢變化，改為國內成本高漲，外界預料，漲價潮還會繼續，迫使消費者減少購買，或改...

吉爾吉斯推國家數位貨幣

吉爾吉斯總統賈帕洛夫25日表示，該國已經和加密貨幣交易所幣安（Binance），聯手推出國家穩定幣與央行數位貨幣（CBD...

李在鎔掌舵三年 三星再起 半導體部門獲利顯著改善

隨著李在鎔就任三星電子會長將在27日屆滿三年，這個南韓最大企業集團開始重振往日雄風，不僅半導體部門的獲利顯著改善，李在鎔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。