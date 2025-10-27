日本食品價格聲聲漲，由於企業調價原因從國際情勢變化，改為國內成本高漲，外界預料，漲價潮還會繼續，迫使消費者減少購買，或改買更便宜的品項。

79歲的家庭主婦說：「這波漲價潮中，萬物齊漲，我除了哀嘆，無能為力」。東京足立區的三洋超市，從9月以來持續調高罐裝飲料、巧克力點心等價格。這家超市雖然引進低價品牌商品，避免顧客流失，但許多品項仍日益昂貴。超市主管坦承，若不調升價格，將陷入虧損。

總務省24日公布9月消費者物價指數（CPI），剔除波動較大的食品價格後，核心通膨年增2.9%。而不含生鮮品的食品通膨增幅尤大、達7.6%。各類食品中，米價大漲49.2%，儘管較6月高點回落2.5%，但仍是2020年水準的大約兩倍。另外，蛋價勁揚15.2%、咖啡豆飆漲64.1%、巧克力攀升50.9%。

據帝國資料調查公司，今年調整過價格的食品飲料，將達20,381項，較去年大增六成。食品生產商指出，2024年上半年為止，漲價主要是國際因素造成，包括油價攀升、俄烏戰爭導致麥價竄高、日圓急貶等。但今年來多數業者調價原因改為國內因素，如物流和勞動成本提高，及原物料成本上揚。