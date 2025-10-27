美股「科技七雄」中 四大咖財報看旺

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美股「科技七雄」中，臉書母公司Meta、Google母公司字母（Alphabet）、微軟及蘋果等四家成員都將在本周發布上季財報，業績預料都將勁增，有利助攻蘋果市值衝上4兆美元大關，市場也關注Meta、字母和微軟的資本支出展望。

蘋果預定30日美股盤後將發布年度第4季（上季）財報，在iPhone 17系列出現需求強勁的初步跡象、以及服務事業預料成長的支撐下，分析師預期上季營收將約為1,017億美元，每股盈餘1.76美元。

Evercore ISI分析師表示，蘋果服務事業可望「繼續成長二位數」百分比，因該部門面臨的許多逆風都在上季解決，例如美國司法部和Google、蘋果和Epic的訴訟等」。

高盛更預期蘋果上季的獲利和營收都將超乎市場預估，且在iPhone 17系列熱銷下，強勁態勢將延續到明年度，把人工智慧（AI）整合到產品生態系將成為另一利多。

此外，Meta、字母以及微軟都將在29日盤後公布財報，Meta上季廣告成長可望成為六季以來最大，字母營收可望受惠於有利的廣告環境和YouTube用戶參與度強勁，而優於預期，微軟Azure雲端業務營收可望繼續成長，並且可能暗示擴大投資AI。

