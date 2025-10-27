日產新電動車電池 有進展

日產汽車在新一代的電動車全固態電池開發上取得重大進展，試產的原型電池續航里程比目前電池翻倍。該公司目標在會計年度2028年前量產全固態電池。

日媒報導，日產使用美國新創公司LiCAP Technologies的電極生產技術，原型電池已達到商用化的效能目標。和現有的鋰離子電池相比，全固態電池每單位容量可儲存兩倍電力，代表搭載同尺寸電池的電動車，續航里程將變成兩倍。全固態電池也可接納更高輸出的充電，將比現有電池減少充電時間三分之一。

此外，不同於傳統的液態電解質，全固態電池採用固態材料，將可避免不想要的副作用，即使在高溫下也能穩定運行。同時，由於材料選擇較具彈性，此種電池也較容易改善整體效能。

日產瞄準的成本價為每度75美元，比去年全球電池組均價低了約三成。該公司若能供給這種續航力極長、充電快速的低成本電池，將可顛覆電動車市場。

日本業者在全固態電池研發上一直保持領先，但海外競爭逐漸加劇。其他日本車廠也正投入資源開發全固態電池，以奪回被中國大陸對手搶走的車用電池市場。