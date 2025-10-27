快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

日產新電動車電池 有進展

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日產汽車在新一代的電動車全固態電池開發上取得重大進展，試產的原型電池續航里程比目前電池翻倍。該公司目標在會計年度2028年前量產全固態電池。

日媒報導，日產使用美國新創公司LiCAP Technologies的電極生產技術，原型電池已達到商用化的效能目標。和現有的鋰離子電池相比，全固態電池每單位容量可儲存兩倍電力，代表搭載同尺寸電池的電動車，續航里程將變成兩倍。全固態電池也可接納更高輸出的充電，將比現有電池減少充電時間三分之一。

此外，不同於傳統的液態電解質，全固態電池採用固態材料，將可避免不想要的副作用，即使在高溫下也能穩定運行。同時，由於材料選擇較具彈性，此種電池也較容易改善整體效能。

日產瞄準的成本價為每度75美元，比去年全球電池組均價低了約三成。該公司若能供給這種續航力極長、充電快速的低成本電池，將可顛覆電動車市場。

日本業者在全固態電池研發上一直保持領先，但海外競爭逐漸加劇。其他日本車廠也正投入資源開發全固態電池，以奪回被中國大陸對手搶走的車用電池市場。

電池 電動 日產

延伸閱讀

Porsche上季虧11億美元！反映電動車轉型放緩、美提高關稅、在陸銷售不佳影響

夏普電動車後年搶進日本 鴻海概念車將亮相

東風電動車槓上特斯拉

陸管制電池 立凱電將迎轉單

相關新聞

Fed本周保險式降息有影 有望增添明年經濟成長順風

在美國政府關門導致經濟數據延後發布，致使美國聯準會（Fed）「摸黑決策」之際，Fed本周預料將「保險式」降息1碼，有望增...

輝達執行長黃仁勳將於APEC開講 企業家領袖峰會…大咖雲集

今年由南韓主辦的亞太經濟合作會議（APEC）另一場重頭戲，是在28日至31日登場的企業家領袖峰會，主題為人工智慧（AI）...

富豪錢動了 轉抱基金、海外債

降息讓富豪戶錢動了，棄存款，轉抱基金與海外債。據金管會截至2025年9月底統計，17家國銀承作高資產財管業務的客戶數達1...

日本食品掀漲價潮

日本食品價格聲聲漲，由於企業調價原因從國際情勢變化，改為國內成本高漲，外界預料，漲價潮還會繼續，迫使消費者減少購買，或改...

吉爾吉斯推國家數位貨幣

吉爾吉斯總統賈帕洛夫25日表示，該國已經和加密貨幣交易所幣安（Binance），聯手推出國家穩定幣與央行數位貨幣（CBD...

李在鎔掌舵三年 三星再起 半導體部門獲利顯著改善

隨著李在鎔就任三星電子會長將在27日屆滿三年，這個南韓最大企業集團開始重振往日雄風，不僅半導體部門的獲利顯著改善，李在鎔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。