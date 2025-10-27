李在鎔掌舵三年 三星再起 半導體部門獲利顯著改善

隨著李在鎔就任三星電子會長將在27日屆滿三年，這個南韓最大企業集團開始重振往日雄風，不僅半導體部門的獲利顯著改善，李在鎔本人所面臨的法律風險也逐漸消散，大舉助長了投資人對該集團整體復甦的樂觀情緒。

李在鎔在2022年10月27日走馬上任時，對旗下及關係企業的高階主管說：「現在是時候採取更大膽且更具雄心的行動。」然而，在他上任兩周年之際，三星獲利能力減弱，他的領導風格及三星企業文化不斷遭受質疑。今年3月，他以更堅定語氣表示，三星並未發揮真正實力，並且要求集團主管「以孤注一擲的決心大膽行動」。

此後，隨著晶片業務顯露復甦跡象，三星電子開始扭轉頹勢。不僅高頻寬記憶體（HBM）業務的獲利有起色，虧損的晶圓代工及晶片設計部門也開始出現好轉跡象。

三星電子在本月稍早估計，第3季營業利益為12.1兆韓元（84.8億美元），年增31.81%，顯示在全球記憶體晶片市場好轉的助攻下，該公司的業績強勁復甦。三星並預估，第3季的銷售額將達到86兆韓元，將創公司史上單季最高。上季晶片製造設備解決方案部門的營業利益將有至少5兆韓元，是今年第2季4,000億韓元的十倍以上。

李在鎔個人的法律風險消散也為集團的復甦增添動力。今年7月韓國最高法院維持對李在鎔的無罪判決，確認他並未涉及兩家關係企業合併案的會計詐欺與操縱股價行為，使其擺脫了最重大的法律負擔。

此外，李在鎔還頻頻出訪、加強與全球科技領袖的合作。

7月，他在義大利會見Meta、Google和OpenAI的執行長。8月，三星與蘋果和特斯拉達成重要代工協議。本月初該公司還與OpenAI簽署了AI基礎設施的全面合作協議。在接掌三星邁入第四年之際，李在鎔面臨的挑戰是如何重拾三星在HBM的技術優勢，並在機器人技術領域取得實際成果。

近來三星晶圓代工部門奪下新訂單，將與台積電（2330）共同生產特斯拉的全自動輔助駕駛（FSD）晶片「AI5」。

特斯拉長期與三星合作，外界原本預料，三星為特斯拉代工AI4之後，AI5將全由台積電生產，三星要到更下一代的AI6才會再拿到訂單，但馬斯克改變說法，表示兩家公司都會參與生產。