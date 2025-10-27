富豪錢動了 轉抱基金、海外債

降息讓富豪戶錢動了，棄存款，轉抱基金與海外債。據金管會截至2025年9月底統計，17家國銀承作高資產財管業務的客戶數達1萬7,581人，總資產（AUM）規模1兆8,978億元，單月大增1,014戶、959億元。其中客戶數月增更首度突破千戶，寫史上新高。

金融圈分析，9月爆發性成長主要來自三大動能：一是銀行積極搶攻新戶，後進業者爆發力強；二是降息循環啟動推升股債行情，吸引大戶回場；三是高雄資產專區鎖定資產逾5億元家族辦公室，帶動企業主資金回流。

據了解，中信銀、第一銀目前承作家辦戶數各約20組，管理資產均破百億元，顯示高資產家族理財需求熱絡。

資產配置方面，9月大戶存款占比降至45.7%，觸及半年低點；基金與債券配置占比分別升至16.4%與13.4%，其中基金月增0.4個百分點最多，占比也寫史上新高。

銀行主管分析，9月降息趨勢明確，全球資金行情啟動，美債殖利率下行、價格反彈，股債雙漲推升大戶轉進風險性資產，「資金從存款、流向基金與海外債，操作仍以『股優於債』為主。」

不過，另一家財管大戶銀行指出，因部分股市評價處歷史高位，部分大戶心態轉趨謹慎，轉而偏好貴金屬、原物料及其他另類資產，強調配置靈活、追求抗通膨報酬。

累計今年前九月，高資產客戶已大增5,753戶、AUM增加4,883億元，雙雙超越去年同期。金融圈指出，第2季因關稅衝擊造成的疲弱，已由降息預期與高雄專區啟動迅速彌補。

高雄效應同樣帶動券商財管熱潮。金管會統計，9月底已有十家券商開辦高資產財管業務，累計客戶1,568人、交易額3,841億元，年增44%與60%。證期局副局長高晶萍指出，股市樂觀與積極開發高資產族群，是推升財管業績的主因。

目前共有17家國銀開辦高資產業務，彰銀10月上路，後續聯邦銀、高雄銀與法巴銀等三家也在籌備中。加上十家券商，整體市場競爭家數可望達31家，預期年底前「大戶財管戰」將更趨白熱化。

展望第4季，市場預期美國年底前仍有兩碼降息空間，寬鬆資金環境可望延續，降息帶動資金行情效應將續推升大戶進場速度，財管市場有望再迎來新一波富豪戶成長潮。