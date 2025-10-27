快訊

Fed本周保險式降息有影 有望增添明年經濟成長順風

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。 路透
在美國政府關門導致經濟數據延後發布，致使美國聯準會Fed）「摸黑決策」之際，Fed本周預料將「保險式」降息1碼，有望增添明年經濟成長的順風。

美國經濟現況混沌不明，不僅讓投資人頭痛不已，也仰賴實際數據、而非預測的Fed，陷入決策兩難。Fed預定美東時間29日下午2時（台灣時間30日凌晨2時）公布利率決策，芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人預期Fed屆時降息1碼、調降基準利率區間至3.75%-4%的機率，達到98.3%。

若Fed降息，也履行了9月利率點狀圖的預測。Fed主席鮑爾可能強調這次降息是為了「買保險」，防範就業市場的下行風險。雖然官方數據持續延後發布，但替代數據都暗示勞動市場漸趨疲軟，目前決策官員調整利率展望的理由並不多，12月可能再度降息1碼。

Fed決策關注重點
此外，鮑爾也可能提供終結縮減資產負債表時機的全新指引，暗示將在11月結束，因為許多數據都顯示，銀行準備金已符合Fed結束縮表的「充沛」水準。本周許多關鍵的經濟數據都因政府關門而停止發布，包括第3季國內生產毛額（GDP）初估值、Fed關注的通膨指標9月個人所得與支出（PCE）平減指數以及第3季就業成本指數等。

相較下，加拿大央行和歐洲央行（ECB）30日都估將按兵不動，加拿大維持利率於2.25%，ECB保持存款利率在2%，權衡經濟的上行與下行風險。加拿大央行可能在12月降息，以提振景氣，ECB在今年底前預料都不會採取新動作，到明年再小幅降息。

日本銀行（央行）同日也可能維持利率不變，以觀望新任總理高市早苗上任後的政策發展，焦點反而在會有多少官員提出異議。

由於Fed寬鬆展望不變，明年經濟有望迎來多重順風：美國貨幣與財政刺激政策維持擴張、有利的總體情勢助長人工智慧（AI）投資、美國房市復甦，再加上貿易政策不確定性造成的拖累效應減退，撐住股市榮景。

