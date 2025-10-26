DWS：市場面臨的風險清單冗長 仍無法阻止股市走強

德意志資產管理（DWS）全球投資長維達（Vincenzo Vedda）指出，當前市場顯然受到「選擇性認知」影響。降息預期與人工智慧（AI）題材持續推升股市，尤其是美股。

維達分析，儘管目前市場面臨的風險清單冗長，包括貿易衝突、地緣政治緊張、通貨膨脹黏性高、政治與社會不確定性、美國勞動市場疲弱及房市數據低迷等，但都仍未阻擋美股標普500指數反彈或那斯達克科技股走強。唯有金價持續攀升，顯示投資人對避險的需求居高不下。

維達表示，美股估值偏高，但市場仍預期由科技股驅動的獲利成長可達雙位數，足以支撐高估值。在債市中，公司債等風險資產同樣表現出驚人的韌性，受到強勁需求支撐，主要買盤來自散戶、英國退休基金與法國保險業者。

鑑於當前估值偏高，維達認為，採取審慎態度似乎是明智之舉。股市如果調整，或許會衝擊投資人的風險承受能力。屆時利差可能擴大，價格也將相應回落。資本市場上預期與現實的差距，將是後市表現的關鍵因素，目前仍不能排除市場回落的可能。

維達表示，對於估值偏高的美股而言，進一步的上升潛力將主要來自於獲利持續成長，而非估值的擴張。歐洲中小型股則有落後補漲的潛力，可特別受惠於財政刺激及本地需求上升。日股短期內大漲空間有限，但預期將受惠於內需成長、企業改革及企業買回庫藏股創新高。