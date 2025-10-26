看好OpenAI成功轉型為上市鋪路 軟銀傳批准再投資225億美元

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
科技新聞網站The Information報導，日本軟銀集團在投資75億美元於人工智慧（AI）新創公司OpenAI後，董事會也已批准225億美元的剩餘投資，使總投資額達到300億美元，顯示軟銀看好OpenAI將成功完成轉型，為掛牌上市掃除障礙。

OpenAI在4月宣布籌資410億美元，由軟銀引領投資，這輪籌資對OpenAI的估值達到2,600億美元，軟銀已給予OpenAI第一筆款項75億美元，現在董事會批准剩餘投資款項。但作為投資條件一環，軟銀當時向股東表示，若OpenAI今年底或明年初前未完成轉型，投資規模將降至200億美元。軟銀另已透過次級銷售，購買超過25億美元的OpenAI員工持股。

除了軟銀，Dragoneer投資集團和Thrive Capital等其他投資人，總計也分兩階段注資OpenAI 110億美元。這些新資金對OpenAI支應日益高漲的訓練和管理AI模型成本，至關重要。OpenAI截至去年底有76億美元現金，預估今年這些運算支出將達160億美元，明年則會衝上400億美元。

以非營利組織型態成立的OpenAI採取特殊結構，在轉型成營利結構前，不可能首次公開發行股票（IPO），目前的早期投資人和員工也無法獲得股票，而是擁有未來獲利權利，在OpenAI完成轉型並掛牌上市後，將把這些權利轉化為上市公益企業的傳統股票。

不過，OpenAI掛牌上市前，仍需要與最大投資人和商業合作夥伴微軟達成協議，並獲得州監管機關批准。微軟和OpenAI正在擬定營收共享協議條款，允許微軟分得OpenAI兩成總營收，並能在2030年前向自家客戶銷售OpenAI技術。另外，微軟及OpenAI上月也已就下一階段合作關係，簽署不具約束力的合作備忘錄（MOU）。

