黃仁勳15年來首訪南韓 將在APEC企業峰會演說

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
黃仁勳將在APEC企業領袖峰會發布演說。路透
黃仁勳將在APEC企業領袖峰會發布演說。路透

南韓主辦的亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會，一大亮點是輝達執行長黃仁勳將出席，這是他15年來首次造訪南韓，並將發布演說。

韓國時報報導，黃仁勳演說定於南韓時間31日下午4點（台灣時間下午5點），將分享公司對加速科技創新與全球成長的願景，內容橫跨人工智慧（AI）、機器人、數位雙生（digital twin）、自駕等領域。

鑒於黃仁勳在AI產業的地位，他的與會可望讓這場企業峰會更受國際關注。SK集團會長兼APEC企業領袖峰會主席崔泰源，親自邀請黃仁勳參加，以提高會議能見度。業界人士預料，黃仁勳可能與韓企高層，包括崔泰源、三星電子會長李在鎔等，分別舉行會議，討論AI結盟事宜。SK和三星均是輝達記憶體的主要供應商。

黃仁勳之外，確認參與的企業高層，還有亞馬遜雲端服務（AWS）執行長賈曼（Matt Garman）、Meta亞太區公共政策副總米爾納（Simon Milner）、微軟企業副總庫克（Antony Cook）和霍曼（Ulrich Homann），Google亞太行銷長卡恩（Simon Kahn），加上南韓大型財團三星、現代、LG主管，共有約1,700名全球企業代表將參加。

大韓商工會議所（KCCI）說，今年的企業領袖峰會異於往年，公司高層可與各國總理與部長一對一會談，以找出投資和合作的共同利益。根據Deloitte，KCCI表示，會議的經濟價值達7.4兆韓元（52億美元），可創造出2.2萬份新工作。

峰會 南韓

