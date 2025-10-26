快訊

一家4口台南旅遊自撞電線桿 3月大女嬰傷重不治、2歲兒受傷

泰國王太后逝世 曼谷UNIQLO「1舉動」網驚：公關太會了

台中加嚴防疫！死1頭豬就全部PCR 盧秀燕：疫情鎖在案發場

TIME投書批賴總統兩岸政策 作者被指長期主張台灣對中國讓步

中央社／ 舊金山/華府26日專電
美國時代雜誌專文寫道，台灣是當今全球最危險的「衝突引爆點」，質疑賴總統是「魯莽的領袖」。圖為民眾觀看時代雜誌網頁。聯合報系資料照／記者陳正興攝影）
美國時代雜誌專文寫道，台灣是當今全球最危險的「衝突引爆點」，質疑賴總統是「魯莽的領袖」。圖為民眾觀看時代雜誌網頁。聯合報系資料照／記者陳正興攝影）

美國學者高德斯坦近期投書「時代雜誌」，批評總統賴清德兩岸政策。美國政治學者祁凱立說，這位作者長期以來是台灣兩岸政策的嚴厲批評者，主張台灣應對北京做出單方面政治讓步。AIT前理事主席卜睿哲指出，高德斯坦未說明為何賴總統闡述台灣國家主體性的演說是在向對岸挑釁。

美國智庫「防禦優先作為」（Defense Priorities）亞洲部門主任高德斯坦（Lyle Goldstein）投書時代雜誌（Time），批評賴總統兩岸政策，指台灣成為「最危險的引爆點」，引發台灣各界議論。

美國在台協會（AIT）前理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）受訪指出，高德斯坦在文章指稱，賴總統透過一連串闡述台灣國家主體性的演說，明顯朝正式獨立的方向前進，但高德斯坦未說明為何此舉是他所謂的「挑釁」。

卜睿哲表示，台灣歷任總統都說過，中華民國/台灣是主權獨立的國家，自時任總統蔣介石1971年使用此表述以來，皆是如此。

另外，高德斯坦在文中引用台北時報（TaipeiTimes）專欄作家總結賴總統首次演說的說法：「從未有任何一位台灣總統曾用整篇演說，清楚、逐點、毫不含糊闡述台灣無疑是主權獨立國家」。對此，卜睿哲認為，文中未提及這名專欄作家的政治立場（偏藍、偏綠或中立），這會影響外界如何評估該言論內容。

高德斯坦引用的台北時報報導標題為「賴清德的『國家』演說是多層面的戰略打擊」（Lai's 'nation'speech a multi-faceted strategic strike），由台北時報專欄作家石東文（Courtney Donovan Smith）撰寫。

美國政治學者祁凱立（Kharis Templeman）以電子郵件回覆中央社提問。針對高德斯坦投書，他認為讀起來像是一年前的文章，並未充分反映賴總統近期的重要進展。

祁凱立指出，賴總統針對兩岸關係的措辭談話已更為謹慎，賴政府也正積極提升國防戰備和社會韌性，國防預算達兩位數成長。

行政院會日前通過115年度中央政府總預算，其中國防預算新台幣9495億元，占GDP的3.32%，較今年度增加1768億元、年增率22.9%。

祁凱立指出，這位作者長期以來是台灣兩岸政策的嚴厲批評者，多年來主張台灣總統應該對北京做出單方面政治讓步。這篇投書並非作者的新論點，他不理解為何現在引起這麼大的關注，關注度比5年前或10年前還多。

美國在台協會 國防預算 賴清德

延伸閱讀

蔡英文去同志大遊行 黃士修：喚醒賴總統被網軍攻擊PTSD

一度延期！ 美國總統川普首次與日本首相高市早苗通話

再角逐白宮寶座？賀錦麗專訪稱「可能」成為總統 砲轟川普是暴君

象牙海岸大選 83歲總統尋求第4任期仍被看好

相關新聞

TIME投書批賴總統兩岸政策 作者被指長期主張台灣對中國讓步

美國學者高德斯坦近期投書「時代雜誌」，批評總統賴清德兩岸政策。美國政治學者祁凱立說，這位作者長期以來是台灣兩岸政策的嚴厲...

OpenAI擬推音樂生成服務

據悉人工智慧（AI）巨頭OpenAI計劃推出生成式AI音樂創作服務，與新創公司Suno、以及搜尋引擎龍頭Google互別...

美股財報亮眼、通膨溫和 四大指數創高 台積ADR漲1.5%

美國股市在企業財報亮眼及通膨數據溫和的激勵之下，四大指數上周五（24日）再創新高。本周將迎接科技巨人財報、聯準會（Fed...

貨幣決策會議將登場 華爾街：Fed 本周將放雙鴿

美國聯準會（Fed）本周將舉行貨幣決策會議，市場普遍預期將再次降息。不僅如此，華爾街分析師紛紛預測，Fed可望在10月會...

美國銀行壓力測試 將提升透明度

美國聯準會（Fed）24日通過一項改革大型銀行年度「壓力測試」的提案，為銀行業帶來期待已久的勝利。銀行長期抱怨這項測試負...

夏普電動車後年搶進日本 鴻海概念車將亮相

鴻海旗下科技子公司夏普（Sharp）搶進日本電動車市場，除加大對汽車領域投入，並依託鴻海的研發和製造能力推進造車計畫。最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。