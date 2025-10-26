TIME投書批賴總統兩岸政策 作者被指長期主張台灣對中國讓步

美國學者高德斯坦近期投書「時代雜誌」，批評總統賴清德兩岸政策。美國政治學者祁凱立說，這位作者長期以來是台灣兩岸政策的嚴厲批評者，主張台灣應對北京做出單方面政治讓步。AIT前理事主席卜睿哲指出，高德斯坦未說明為何賴總統闡述台灣國家主體性的演說是在向對岸挑釁。

美國智庫「防禦優先作為」（Defense Priorities）亞洲部門主任高德斯坦（Lyle Goldstein）投書時代雜誌（Time），批評賴總統兩岸政策，指台灣成為「最危險的引爆點」，引發台灣各界議論。

美國在台協會（AIT）前理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）受訪指出，高德斯坦在文章指稱，賴總統透過一連串闡述台灣國家主體性的演說，明顯朝正式獨立的方向前進，但高德斯坦未說明為何此舉是他所謂的「挑釁」。

卜睿哲表示，台灣歷任總統都說過，中華民國/台灣是主權獨立的國家，自時任總統蔣介石1971年使用此表述以來，皆是如此。

另外，高德斯坦在文中引用台北時報（TaipeiTimes）專欄作家總結賴總統首次演說的說法：「從未有任何一位台灣總統曾用整篇演說，清楚、逐點、毫不含糊闡述台灣無疑是主權獨立國家」。對此，卜睿哲認為，文中未提及這名專欄作家的政治立場（偏藍、偏綠或中立），這會影響外界如何評估該言論內容。

高德斯坦引用的台北時報報導標題為「賴清德的『國家』演說是多層面的戰略打擊」（Lai's 'nation'speech a multi-faceted strategic strike），由台北時報專欄作家石東文（Courtney Donovan Smith）撰寫。

美國政治學者祁凱立（Kharis Templeman）以電子郵件回覆中央社提問。針對高德斯坦投書，他認為讀起來像是一年前的文章，並未充分反映賴總統近期的重要進展。

祁凱立指出，賴總統針對兩岸關係的措辭談話已更為謹慎，賴政府也正積極提升國防戰備和社會韌性，國防預算達兩位數成長。

行政院會日前通過115年度中央政府總預算，其中國防預算新台幣9495億元，占GDP的3.32%，較今年度增加1768億元、年增率22.9%。

祁凱立指出，這位作者長期以來是台灣兩岸政策的嚴厲批評者，多年來主張台灣總統應該對北京做出單方面政治讓步。這篇投書並非作者的新論點，他不理解為何現在引起這麼大的關注，關注度比5年前或10年前還多。