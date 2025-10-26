美國銀行壓力測試 將提升透明度

美國聯準會（Fed）24日通過一項改革大型銀行年度「壓力測試」的提案，為銀行業帶來期待已久的勝利。銀行長期抱怨這項測試負擔沈重且缺乏透明度。受惠於降息預期、經濟韌性、銀行壓力測試改革方案，24日的美國大型銀行股續強。

根據Fed理事會批准的改革案，銀行將可獲得更多Fed如何進行年度測試的資訊。Fed將公開過去屬於機密的模型、意見回饋資訊，也會公布每年設計假設性的經濟衰退情境的過程；這些情境是壓力測試的基礎。改革提案在理事會通過，徵求公眾意見後，可望於明年定案。

改革的主導者、Fed監管副主席鮑蔓說，改革將為壓力測試帶來久違的透明度。壓力測試每年協助設定美國大型銀行的資本水準。

TD Cowen分析師賽伯格認為，Fed揭露更多資訊，應能降低年度壓力測試的波動性。