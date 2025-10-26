貨幣決策會議將登場 華爾街：Fed 本周將放雙鴿

美國聯準會（Fed）本周將舉行貨幣決策會議，市場普遍預期將再次降息。不僅如此，華爾街分析師紛紛預測，Fed可望在10月會議放「雙鴿」：除降息之外，也將宣布結束量化緊縮（QT）。

Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）訂於28日至29日集會，在通膨降溫且就業市場壓力漸增的大環境下，進一步降息似已成定局。市場焦點於是轉向另一迫切問題：Fed何時停止縮減現約6.6兆美元的資產負債表規模（簡稱「縮表」）？

自2022年6月Fed開始縮表以來，已把超過2兆美元的資金抽離金融體系，幾乎已清空Fed衡量流動性的主要指標--附賣回協議機制（reverse repo）。同時，短期公債發行潮一波接一波，也從市場吸走更多資金。

主要央行預期動向

在這種情況下，華爾街策略師研判，Fed主席鮑爾幾乎確定會在這次會議中提及是否縮表。事實上，兩周前，鮑爾已在費城一場演講中專門談論這個主題。他重申Fed計劃停止縮表，並暗示縮表過程將於「未來數月」啟動，但仍在密切觀察各項指標作為決策參考。這番話使Fed即將終止QT的傳聞甚囂塵上。

華爾街人士普遍認為，Fed有必要加快縮表腳步，以免重蹈2019年9月驚擾貨幣市場的覆轍。當時，短期利率隨著Fed重啟縮表而飆升，危及Fed穩定通膨和導航經濟的能力。

美銀首席美國利率策略師卡班納說：「此刻依稀聽見2019年的回音，Fed或許也明白資金已被吸得太乾。」

繼道明證券和研究機構Wrightson ICAP之後，華爾街投資銀行如美銀、摩根大通和Jefferies等，也紛紛預測Fed可能在10月會議宣布終結QT。德意志銀行和高盛集團24日也改口說，Fed來周可望宣布停止縮表。其他幾家銀行則把啟動縮表的預估時點從明年初提前到今年底。

Jefferies首席經濟學家西蒙斯指出，Fed決策官員別無選擇，因為融資壓力已開始產生負面衝擊。他說：「我們預料Fed會宣布，11月起停止QT，或至少會表示有意在下次會議這麼做。」

Fed決策者於3月宣布，從4月起開始放慢縮表速度，以應對政府在夏季提高舉債上限後可能出現的市場干擾。自7月以來，財政部已發行大量國庫券，因而抽走銀行準備金。

Fed長期以來表示，一旦準備金降至接近充裕水準（防止市場干擾所需的最低準備金），就會停止縮表。Fed理事沃勒先前估計，充裕準備金約為2.7兆美元，但後來透露，準備金可能已偏低。