聽新聞
0:00 / 0:00

貨幣決策會議將登場 華爾街：Fed 本周將放雙鴿

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）。 路透
美國聯準會（Fed）。 路透

美國聯準會Fed）本周將舉行貨幣決策會議，市場普遍預期將再次降息。不僅如此，華爾街分析師紛紛預測，Fed可望在10月會議放「雙鴿」：除降息之外，也將宣布結束量化緊縮（QT）。

Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）訂於28日至29日集會，在通膨降溫且就業市場壓力漸增的大環境下，進一步降息似已成定局。市場焦點於是轉向另一迫切問題：Fed何時停止縮減現約6.6兆美元的資產負債表規模（簡稱「縮表」）？

自2022年6月Fed開始縮表以來，已把超過2兆美元的資金抽離金融體系，幾乎已清空Fed衡量流動性的主要指標--附賣回協議機制（reverse repo）。同時，短期公債發行潮一波接一波，也從市場吸走更多資金。

主要央行預期動向
主要央行預期動向

在這種情況下，華爾街策略師研判，Fed主席鮑爾幾乎確定會在這次會議中提及是否縮表。事實上，兩周前，鮑爾已在費城一場演講中專門談論這個主題。他重申Fed計劃停止縮表，並暗示縮表過程將於「未來數月」啟動，但仍在密切觀察各項指標作為決策參考。這番話使Fed即將終止QT的傳聞甚囂塵上。

華爾街人士普遍認為，Fed有必要加快縮表腳步，以免重蹈2019年9月驚擾貨幣市場的覆轍。當時，短期利率隨著Fed重啟縮表而飆升，危及Fed穩定通膨和導航經濟的能力。

美銀首席美國利率策略師卡班納說：「此刻依稀聽見2019年的回音，Fed或許也明白資金已被吸得太乾。」

繼道明證券和研究機構Wrightson ICAP之後，華爾街投資銀行如美銀、摩根大通和Jefferies等，也紛紛預測Fed可能在10月會議宣布終結QT。德意志銀行和高盛集團24日也改口說，Fed來周可望宣布停止縮表。其他幾家銀行則把啟動縮表的預估時點從明年初提前到今年底。

Jefferies首席經濟學家西蒙斯指出，Fed決策官員別無選擇，因為融資壓力已開始產生負面衝擊。他說：「我們預料Fed會宣布，11月起停止QT，或至少會表示有意在下次會議這麼做。」

Fed決策者於3月宣布，從4月起開始放慢縮表速度，以應對政府在夏季提高舉債上限後可能出現的市場干擾。自7月以來，財政部已發行大量國庫券，因而抽走銀行準備金。

Fed長期以來表示，一旦準備金降至接近充裕水準（防止市場干擾所需的最低準備金），就會停止縮表。Fed理事沃勒先前估計，充裕準備金約為2.7兆美元，但後來透露，準備金可能已偏低。

Fed 華爾街 美國聯準會

延伸閱讀

期貨商論壇／永續期 靈活布局

鬼故事沒了？川普突然放軟！關稅鬆綁清單曝光…網嗨：大利多噴到你叫媽媽

Fed下任主席人選 12月面試

被迫暫緩關緊資金水龍頭 Fed考慮停止縮表真正原因曝光

相關新聞

貨幣決策會議將登場 華爾街：Fed 本周將放雙鴿

美國聯準會（Fed）本周將舉行貨幣決策會議，市場普遍預期將再次降息。不僅如此，華爾街分析師紛紛預測，Fed可望在10月會...

向大陸跪了？扛不住北京稀土管制 德國企業被迫向陸方交出機密

受制於中國大陸新祭出的稀土管制措施，德國企業正向陸方披露敏感的供應鏈資訊，可能被北京當局加以利用，甚至被迫關閉產線。

OpenAI擬推音樂生成服務

據悉人工智慧（AI）巨頭OpenAI計劃推出生成式AI音樂創作服務，與新創公司Suno、以及搜尋引擎龍頭Google互別...

美股財報亮眼、通膨溫和 四大指數創高 台積ADR漲1.5%

美國股市在企業財報亮眼及通膨數據溫和的激勵之下，四大指數上周五（24日）再創新高。本周將迎接科技巨人財報、聯準會（Fed...

美國銀行壓力測試 將提升透明度

美國聯準會（Fed）24日通過一項改革大型銀行年度「壓力測試」的提案，為銀行業帶來期待已久的勝利。銀行長期抱怨這項測試負...

夏普電動車後年搶進日本 鴻海概念車將亮相

鴻海旗下科技子公司夏普（Sharp）搶進日本電動車市場，除加大對汽車領域投入，並依託鴻海的研發和製造能力推進造車計畫。最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。