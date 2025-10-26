美股財報亮眼、通膨溫和 四大指數創高 台積ADR漲1.5%

美國股市在企業財報亮眼及通膨數據溫和的激勵之下，四大指數上周五（24日）再創新高。本周將迎接科技巨人財報、聯準會（Fed）利率決策會議，以及攸關市場接下來走向的川習會。

道瓊工業指數24日首度突破47,000點，周線上漲2.2%。那斯達克綜合指數和標普500指數也分別上漲1.2%和0.8%，連續二周上漲。費城半導體指數上漲1.9%，續創新高；台積電ADR則揚升1.5%，周線變動不大。

美國9月通膨增幅低於預期，推升Fed台北時間30日凌晨降息1碼（0.25個百分點）的預期心理。不僅如此，利率交換合約也幾乎完全消化12月再度降息的預期。

Independent Advisor Alliance投資長薩卡雷里（Chris Zaccarelli）形容，通膨就好比「福爾摩斯故事裡那隻沒有吠叫的狗」。他說，許多人原本預期通膨會大幅上揚，因而採取偏空布局，但軋空一直會持續，直到市場明白美國經濟和企業韌性其實比想像更強。

道明證券分析師則說，最新CPI報告讓Fed在10月降息幾乎已成定局，12月再降息的可能性也相當高。不過由於市場已提前反映，利率進一步往向下的空間有限。

本周在南韓登場的亞太經合會（APEC）也備受關注，屆時美國總統川普將和中國國家主席習近平會面。若會談傳出好消息，可能激勵美股繼續上漲。

川普本月曾揚言，將自11月1日起大幅調高對中國的關稅，以反制北京祭出的稀土出口管制。美國政府上周五又說，正調查北京是否遵守川普上個任期內達成的貿易協議。

本周「科技七雄」中有五家企業──Google母公司Alphabet、Meta和微軟、亞馬遜、蘋果發布財報，結果可能決定漲勢能否延續。