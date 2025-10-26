聽新聞
0:00 / 0:00

夏普電動車後年搶進日本 鴻海概念車將亮相

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
夏普LDK+純電動MPV概念車2027年初在日本市場推出，隨後進入東南亞市場。（取自IT之家）
夏普LDK+純電動MPV概念車2027年初在日本市場推出，隨後進入東南亞市場。（取自IT之家）

鴻海旗下科技子公司夏普（Sharp）搶進日本電動車市場，除加大對汽車領域投入，並依託鴻海（2317）的研發和製造能力推進造車計畫。最新的成果是LDK+純電動MPV概念車，將在10月的日本移動出行展亮相，這款新車將在2027年初在日本市場推出，隨後進入東南亞市場。

日本經濟新聞報導，夏普首款汽車銷售通路，預計為家電零售商和房屋製造商。儘管價格尚未確定，但夏普電動汽車業務負責人大津輝明24日在線上新聞發布會上解釋說，「我們的目標是家庭可以毫無困難地負擔得起的價格。」

在移動展上，將展出基於鴻海製造的緊湊型小型貨車尺寸電動汽車的概念車「LDK+」。根據夏普設想，LDK+在停車後能作為「客廳的延伸」使用。車內配備一個投影儀和一個可收起的螢幕，安裝在後排座椅上方，使車內變成一個移動影院或遠端工作空間。

日本 夏普 鴻海

延伸閱讀

雲林國際農機展今登場湧10萬人潮 日本最新款無人除草機亮相

嘉市品牌幸福米飄香日本 食農嘉年華食在市推全齡食農教育

川普訪日伴手禮？Toyota「出奇招」盼降美日逆差 助攻貿易談判

日本Mister Donut搶先推出4款冬季限定新品！首推「波堤濃厚巧克力卡士達」開賣時間曝

相關新聞

貨幣決策會議將登場 華爾街：Fed 本周將放雙鴿

美國聯準會（Fed）本周將舉行貨幣決策會議，市場普遍預期將再次降息。不僅如此，華爾街分析師紛紛預測，Fed可望在10月會...

向大陸跪了？扛不住北京稀土管制 德國企業被迫向陸方交出機密

受制於中國大陸新祭出的稀土管制措施，德國企業正向陸方披露敏感的供應鏈資訊，可能被北京當局加以利用，甚至被迫關閉產線。

OpenAI擬推音樂生成服務

據悉人工智慧（AI）巨頭OpenAI計劃推出生成式AI音樂創作服務，與新創公司Suno、以及搜尋引擎龍頭Google互別...

美股財報亮眼、通膨溫和 四大指數創高 台積ADR漲1.5%

美國股市在企業財報亮眼及通膨數據溫和的激勵之下，四大指數上周五（24日）再創新高。本周將迎接科技巨人財報、聯準會（Fed...

美國銀行壓力測試 將提升透明度

美國聯準會（Fed）24日通過一項改革大型銀行年度「壓力測試」的提案，為銀行業帶來期待已久的勝利。銀行長期抱怨這項測試負...

夏普電動車後年搶進日本 鴻海概念車將亮相

鴻海旗下科技子公司夏普（Sharp）搶進日本電動車市場，除加大對汽車領域投入，並依託鴻海的研發和製造能力推進造車計畫。最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。