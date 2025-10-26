聽新聞
夏普電動車後年搶進日本 鴻海概念車將亮相
鴻海旗下科技子公司夏普（Sharp）搶進日本電動車市場，除加大對汽車領域投入，並依託鴻海（2317）的研發和製造能力推進造車計畫。最新的成果是LDK+純電動MPV概念車，將在10月的日本移動出行展亮相，這款新車將在2027年初在日本市場推出，隨後進入東南亞市場。
日本經濟新聞報導，夏普首款汽車銷售通路，預計為家電零售商和房屋製造商。儘管價格尚未確定，但夏普電動汽車業務負責人大津輝明24日在線上新聞發布會上解釋說，「我們的目標是家庭可以毫無困難地負擔得起的價格。」
在移動展上，將展出基於鴻海製造的緊湊型小型貨車尺寸電動汽車的概念車「LDK+」。根據夏普設想，LDK+在停車後能作為「客廳的延伸」使用。車內配備一個投影儀和一個可收起的螢幕，安裝在後排座椅上方，使車內變成一個移動影院或遠端工作空間。
