保時捷上季虧11億美元 反映電動車轉型放緩、美提高關稅、在陸銷售不佳影響

德國豪華車廠保時捷上季營業虧損11億美元，比預期嚴重，反映放慢轉型至電動車、美國提高關稅，以及中國大陸市場銷售陡降的衝擊。

保時捷24日公布，第3季營業損失9.66億歐元（11億美元），遠不如去年同期的獲利9.74億歐元。主因是上個月宣布延緩轉型至電動車和取消電池自製計畫，估計將對全年獲利造成31億歐元（36億美元）的衝擊。中國大陸銷售銳減使情況雪上加霜。

近來保時捷步履蹣跚，電動車需求降溫、供應鏈瓶頸、中國大陸價格戰似無止盡，加上美國大幅提高進口關稅，在在衝擊銷售。

Visible Alpha訪調分析師原先預估上季營業損失6.11億歐元，不料實際虧損更嚴重。

保時捷今年發布一連串獲利預警，但24日維持2025全年財測不變，營業利潤率仍上看2%，遠不如去年的14%。

財務長布瑞克納表示，2025全年利潤率頂多2%，但2026年利潤率可望回升到接近10%。他說：「我們預期，2025年是谷底，2026年起將顯著改善。」但他指出，先決條件是，當前與勞工代表的整頓協商必須獲得解決。他指出，這一輪勞資協商焦點不在縮減人力，而是薪資水平和額外福利。

布瑞克納說，美國關稅可能給保時捷帶來大約7億歐元的衝擊。因此，保時捷擬減發2025年股利，比2024年每1優先股配息2.31歐元大減。

他並表示，未來數月保時捷將進一步提高美國售價，把增加的關稅成本轉嫁給消費者。

福斯集團（VW）上周宣布，身兼保時捷及母公司福斯執行長的布魯莫，明年初將把保時捷舵手一職交棒給McLaren Automotive前任執行長萊特斯。

至於中國大陸，昔日驅動保時捷和福斯獲利的主力市場，布瑞克納認為明年銷售可能延續今年的頹勢。

保時捷今年已解僱2,000名臨時工，年底前可能還有一波精簡人力措施，未來數年醞釀再裁員1,900人。