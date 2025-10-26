聽新聞
OpenAI擬推音樂生成服務

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

據悉人工智慧（AI）巨頭OpenAI計劃推出生成式AI音樂創作服務，與新創公司Suno、以及搜尋引擎龍頭Google互別苗頭的意味十分濃厚。

The Information引述知情人士報導，OpenAI的員工正在研發可創作音樂的AI，例如，該公司正與茱莉亞學院的學生合作，為樂譜加上註解，以取得研發所需資料。

此舉凸顯OpenAI正積極擴展聊天機器人ChatGPT以外的服務項目，以延長目前8億多名用戶的使用時間，並尋找新的收入來源。

目前ChatGPT的用戶，可要求以特定藝人地風格生成歌詞、和弦進行、韻腳排列等，但尚未具備如Suno、Udio等服務生成一首完整歌曲的能力。若OpenAI推出新AI模型，可望改變這種局面。

OpenAI推出音樂生成工具，有助於有朝一日進軍廣告事業。例如，廣告代理商可利用這些工具策劃行銷活動，使用方式包括透過音樂片段或錄音進行創意發想，或上傳影片模仿特定風格。

估值高達5,000億美元的OpenAI，也正試圖追趕搜尋引擎龍頭Google。Google 5月推出第二代音樂創作模型Lyria，允許用戶透過Google Cloud使用，並宣稱行銷業者可運用這項服務生成廣告歌曲。

AI Google 廣告

貨幣決策會議將登場 華爾街：Fed 本周將放雙鴿

美國聯準會（Fed）本周將舉行貨幣決策會議，市場普遍預期將再次降息。不僅如此，華爾街分析師紛紛預測，Fed可望在10月會...

向大陸跪了？扛不住北京稀土管制 德國企業被迫向陸方交出機密

受制於中國大陸新祭出的稀土管制措施，德國企業正向陸方披露敏感的供應鏈資訊，可能被北京當局加以利用，甚至被迫關閉產線。

美股財報亮眼、通膨溫和 四大指數創高 台積ADR漲1.5%

美國股市在企業財報亮眼及通膨數據溫和的激勵之下，四大指數上周五（24日）再創新高。本周將迎接科技巨人財報、聯準會（Fed...

美國銀行壓力測試 將提升透明度

美國聯準會（Fed）24日通過一項改革大型銀行年度「壓力測試」的提案，為銀行業帶來期待已久的勝利。銀行長期抱怨這項測試負...

夏普電動車後年搶進日本 鴻海概念車將亮相

鴻海旗下科技子公司夏普（Sharp）搶進日本電動車市場，除加大對汽車領域投入，並依託鴻海的研發和製造能力推進造車計畫。最...

