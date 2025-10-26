OpenAI擬推音樂生成服務

據悉人工智慧（AI）巨頭OpenAI計劃推出生成式AI音樂創作服務，與新創公司Suno、以及搜尋引擎龍頭Google互別苗頭的意味十分濃厚。

The Information引述知情人士報導，OpenAI的員工正在研發可創作音樂的AI，例如，該公司正與茱莉亞學院的學生合作，為樂譜加上註解，以取得研發所需資料。

此舉凸顯OpenAI正積極擴展聊天機器人ChatGPT以外的服務項目，以延長目前8億多名用戶的使用時間，並尋找新的收入來源。

目前ChatGPT的用戶，可要求以特定藝人地風格生成歌詞、和弦進行、韻腳排列等，但尚未具備如Suno、Udio等服務生成一首完整歌曲的能力。若OpenAI推出新AI模型，可望改變這種局面。

OpenAI推出音樂生成工具，有助於有朝一日進軍廣告事業。例如，廣告代理商可利用這些工具策劃行銷活動，使用方式包括透過音樂片段或錄音進行創意發想，或上傳影片模仿特定風格。

估值高達5,000億美元的OpenAI，也正試圖追趕搜尋引擎龍頭Google。Google 5月推出第二代音樂創作模型Lyria，允許用戶透過Google Cloud使用，並宣稱行銷業者可運用這項服務生成廣告歌曲。