富爸爸作者清崎：不想這輩子就這樣？快拋開舊思維 搶進「四種」資產
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎25日在X發文示警，擔心民眾淪為舊理財思維的受害者，並提醒民眾應具備新觀念，搶進黃金、白銀、比特幣、乙太幣等資產，以免財富差距被愈拉愈開。
他說，他擔心民眾若仍抱持舊有的理財思維，與具備新觀念者的財富差距，終將擴大成一道難以跨越的鴻溝。他指出，全球目前有數十億人正陷入困境，辛苦掙扎只為應付日常開銷、追上通膨增速，並祈禱別被裁員。
他指出，抱有舊思維者的想法是，應重回學校進修、拉長工時並更加勤奮工作、儲蓄法幣這種「虛無」的貨幣、以及投入退休金計畫；相較下，具備新觀念者則主張，應自行創業，以及投資黃金、白銀、比特幣及乙太幣。
他說，若民眾在當前約莫4,000美元的價位敲進乙太幣，未來將富得流油、就像當年在比特幣4,000美元時進場的富人。他提醒，思想停留在過去者，終將被甩在後頭，看著財富差距像大峽谷般難以跨越。
他建議投資人應「好好思考這些觀念，決定你要站在鴻溝的哪一邊」。
