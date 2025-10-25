向大陸跪了？扛不住北京稀土管制 德國企業被迫向陸方交出機密

受制於中國大陸新祭出的稀土管制措施，德國企業正向陸方披露敏感的供應鏈資訊，可能被北京當局加以利用，甚至被迫關閉產線。

彭博資訊引述知情人士報導，德國企業正向北京透露連自家政府都未能掌握的商業機密。該名人士指出，中國官員在核准稀土出口時，要求事先取得詳細資訊，但柏林當局對自家企業未能握有同等籌碼，也缺乏立即的應對方針。

中國透過4月推出、並於10月大幅收緊的稀土管制措施，強迫外國企業提交詳細的機密資料，以取得為期六個月的稀土礦物進口許可證。

知情人士表示，這份表格要求的內容鉅細靡遺，規定出示稀土配置在產品中的照片、生產流程圖及客戶詳細資訊。在某些情況下，申請表還要求業者提供近三年的年產量數據、以及未來三年的相關預期。

北京可能利用這些資訊找出德國的弱點，例如哪些企業只仰賴單一中國供應商，或稀土庫存非常水準低落。

德國經濟部發言人施普發布聲明說，「對中國持續擴大出口管制深感擔憂」，當局正「動用所有可運用的管道」因應此事。

德國外交部長瓦德福原定下周在北京與大陸官員會晤時，提起稀土管制議題，但此行在24日突然宣告延後，使外界懷疑德國總理梅爾茨是否會兌現長久以來的訪中承諾。