誰的功勞？美股創新高、債市風平浪靜 華爾街：「貝森特護盤」奏效

川普2.0上台後頻頻投出政策變化球，讓金融市場應接不暇，最恐怖的是4月2日「解放日」宣布的嚴苛對等關稅，掀起全球貿易戰，瞬間引爆一波股、債市賣壓。但如今，美股不斷創新高，美國債市也風平浪靜。市場專家歸功於美國財長貝森特護盤奏效。

貝森特：「見鬼的市場風險在哪？」

自從貝森特1月28日就職以來，美股標普500指數上漲約12%，美國10年期公債殖利率（被視為長期借貸成本的指標）則滑落逾0.5個百分點，降到4%。債券價格與殖利率呈反向關係。

貝森特接受金融時報訪問時表示，這些數字證明批評者錯了，他們口口聲聲警告美國總統川普的關稅、移民政策將導致通膨復熾，並且讓美國債務進一步脹大，迫使全球投資人逃之夭夭；但事實證明，近幾個月來，市場相對平靜，投資人信心穩定。

避險基金經理人出身的貝森特說，他既銜命落實川普的政策，但同時也尊重市場。

許多華爾街和華府人士讚揚貝森特上任迄今的表現。賓州共和黨籍參議員麥考米克說：「我認為，川普對他（貝森特）深具信心。他被視為理智的聲音、能把事辦好，而且深獲總統信賴的人。」

華盛頓Capital Alpha分析師卡茲形容，貝森特在取悅川普與安撫市場之間取得平衡，「目前為止，他辦到了。兩邊都沒對他翻臉」。

貝森特本人也自豪地說：「見鬼的市場風險在哪？他們根本看走眼。」

川普4月宣布「解放日」關稅在全球市場掀起驚濤駭浪後，各界公認是貝森特的發言平息了市場風暴，讓川普迅速暫停實施最高的關稅稅率，並展開貿易協議談判。與此同時，貝森特也忙著打電話，安撫焦慮的基金經理人。

貝森特表示，那場動盪是川普策略的一部分，意在先大幅拉高關稅稅率創造談判籌碼，然後再降下來。

目前「貝森特護盤」確實奏效

在華爾街，貝森特被視為能制止川普太貿然行事，包括說服川普切勿開除聯準會（Fed）主席鮑爾，還三番兩次槓上作風冒失的官員，包括與當時執掌「政府效率部」（DOGE）的馬斯克發生肢體衝突，也險些跟聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特打架。凡此種種，都強化這位財長願意據理力爭的形象。

華爾街一名遊說人士說：「他是代表我們的戰士。這幾乎像是『貝森特護盤』（Bessent put）--他懂不跨越紅線的分寸，免得擾亂市場。」

不過，從貝森特擔任財長至今，美元已貶值約8%。民主黨人士指出，美元走貶顯示，市場對川普2.0主政下的美國經濟和美元資產失去信心。

貝森特則宣稱，隨著貿易逆差開始縮減，美元必會彈升。

白宮一名發言人把貝森特描述成「寶貴的資產」，因為他「擁有極其成功的民間經驗、與金融業的關係深厚，而且致力於美國優先政策」。這名官員表示，川普對財長貝森特有信心，因為他一直能辦妥總統交辦的事。

貝森特上任九個月來，努力不懈地推動川普關稅政策、協助川普改造Fed（包括企圖開除理事庫克），並且展開大規模鬆綁監管和減稅，包括放寬加密幣規定和推廣穩定幣。

批評者怪他助紂為虐

但有褒就有貶。批評者責怪他把MAGA（讓美國再度偉大）運動帶進財政部，例如把國稅局（IRS）當作打壓左傾機構、川普政敵和鎮壓非法移民的工具。貝森特主導阿根廷援助計畫，也觸怒川普國內支持者。

喬治亞州眾議院議員葛琳就說：「請告訴我，用200億、甚至400億美元納稅人的錢，為一個外國紓困，這是哪門子的美國優先？」

貝森特則平靜地說：「我的職責是給總統各種選項和結果，再由總統決定那些政策要實行到什麼地步。」