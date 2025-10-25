快訊

「失蹤」權勢者去哪？習近平清洗前朝舊臣 一文看中共高層的殘酷鬥爭

聽新聞
0:00 / 0:00

中國管制稀土出口致經損 歐盟致力終結依賴

中央社／ 柏林25日綜合外電報導

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，在北京宣布進一步限制對關鍵產業至關重要的礦物出口後，歐盟正推動終結對中國稀土的依賴。

法新社報導，歐盟指出，全球最大稀土生產國中國對稀土技術實施新出口管制之舉已經迫使部分歐盟企業停止生產，造成經濟損害。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「目標在於確保歐洲產業能在短、中、長期內取得關鍵原材料的替代來源。」

自從4月以來，北京要求特定稀土金屬出口須取得許可，對全球製造業帶來連鎖衝擊。

本月，中國又宣布針對用於製造汽車、電子和國防工業所需磁鐵的稀土技術出口採取新管控措施。

范德賴恩表示，歐盟計畫的重要一環是推動回收利用。她說：「部分企業可以回收高達95%關鍵原材料和電池。」

范德賴恩指出，歐盟同時將致力於「關鍵原材料的生產和後續加工」，並強化與烏克蘭、澳洲、加拿大、哈薩克、烏茲別克、智利和格陵蘭等國家或地區的「關鍵原材料夥伴關係」。

稀土 歐盟 范德賴恩

延伸閱讀

馬查多獲和平獎 聯合國：反映委內瑞拉人對民主追求

歐盟主席斥無人機擾歐領空是混合戰 德國將授權警方擊落

陸總理李強會見歐委會主席 籲「從大處著眼」尋求利益契合點

3架米格-31闖芬蘭灣 愛沙尼亞控俄侵犯空域

相關新聞

美國押注阿根廷版MAGA是場豪賭？明選舉結果牽動美元、美債展望

全球正密切關注阿根廷26日（周日）舉行的國會期中選舉，不僅因為阿國總統米雷伊面臨「不成功便成仁」時刻，選舉勝敗也將牽動美...

重大成就！IBM將AMD晶片用於量子運算錯誤修正 2公司股價大漲近8%

IBM周五（24日）表示，他們可以用超微（AMD）一般就能取得的常見晶片，來執行量子運算中一個關鍵的錯誤修正演算法。這讓...

誰的功勞？美股創新高、債市風平浪靜 華爾街：「貝森特護盤」奏效

川普2.0上台後頻頻投出政策變化球，讓金融市場應接不暇，最恐怖的是4月2日「解放日」宣布的嚴苛對等關稅，掀起全球貿易戰，...

美股創新高 下周要過3關考驗「Fed決議、科技五巨人財報、川習會」

美國股市在企業財報亮眼及通膨數據溫和的激勵之下，三大指數再創新高。下周將迎接科技巨人財報、聯準會（Fed）政策決議，以及...

博通目標價突破400美元 內外資法人看好ASIC與網通雙引擎發動

晶片巨頭博通（Broadcom, AVGO US）因與AI領導者OpenAI的重磅合作，受到市場高度關注。根據內資投顧報...

攜手鴻海搶攻汽車領域 夏普首款純電動MPV 2027年日本問世

鴻海旗下科技子公司夏普（Sharp）正在加大對汽車領域的投入，並依託鴻海的研發和製造能力推進造車計畫。最新的成果是LDK...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。