重大成就！IBM將AMD晶片用於量子運算錯誤修正 2公司股價大漲近8%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
IBM說，使用超微（AMD）的FPGA晶片，就可執行量子運算中關鍵的錯誤修正演算法。 路透
IBM周五（24日）表示，他們可以用超微AMD）一般就能取得的常見晶片，來執行量子運算中一個關鍵的錯誤修正演算法。這讓超級強大電腦的商業化，再向前邁出一步。IBM和超微股價，雙雙在周五收盤飆漲近8%。

周五IBM股價收漲7.88%，報307.46 美元；AMD股價上漲7.63%，收在252.92美元。

IBM這家美國大廠，正與微軟（Microsoft）、Google、亞馬遜（Amazon）等科技巨人競爭量子電腦的開發。Google本周稍早也宣布在量子演算法上取得突破性的進展。

最近這些接連不斷公開的量子運算研發進展，重新喚起市場對量子領域的興趣，IBM的最新消息，周五也推動D-Wave Quantum、Rigetti Computing和IonQ等量子運算相關公司，股價同步上漲。

量子電腦使用「量子位元」（qubit）來處理傳統電腦難以處理的問題，但是量子位元極易產生錯誤，而這些錯誤會迅速淹沒量子晶片中有用的運算成果。

IBM今年6月時就曾表示，公司已開發出可與量子晶片協同執行的演算法，用來修正錯誤。根據路透社取得、預定下周一發表的研究論文，IBM將展示該錯誤修正演算法，可在超微製造的「現場可程式化邏輯閘陣列」（FPGA）這類晶片上即時執行。

IBM 研究部門主管甘貝塔（Jay Gambetta）說，這項成果顯示IBM這個演算法不僅能在實際環境中運作，還能在不是「價格高得離譜」的AMD晶片上執行。他強調：「實際執行，並證明執行的速度比需要的快上十倍，這是重大成就。」。

IBM已制定一項多年計畫，目標在2029年建成名為「Starling」的量子電腦。甘貝塔表示，這次公開的演算法研究成果，比原定進度提前一年完成。

超微則是未立即回覆置評請求。IBM與超微今年8月宣布達成協議，要共同開發量子運算能力並整合相關技術。IBM計劃在2029年推出「Starling」是個「大型、具容錯能力的量子電腦」。

IBM將這個使用超微FPGA晶片執行錯誤修正演算法的新進展，稱為「朝向2029年目標邁進的一個重要里程碑」。

美國 晶片 AMD 超微 IBM

