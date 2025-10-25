美國押注阿根廷版MAGA是場豪賭？明選舉結果牽動美元、美債展望

全球正密切關注阿根廷26日（周日）舉行的國會期中選舉，不僅因為阿國總統米雷伊面臨「不成功便成仁」時刻，選舉勝敗也將牽動美元、美債展望，甚至可能讓美國總統川普的民意支持度進一步下滑。

美國財政部長貝森特本月宣布，將以200億美元換匯額度協助阿國央行取得美元，另安排200億美元銀行金援方案，以緩和阿根廷披索貶值壓力。貝森特本周在社群媒體發文形容，這是為了協助「讓阿根廷再度偉大」（MAGA）。

但市場卻擔心，縱有美國伸出援手，米雷伊是否真能化解金融緊俏危機，還是會「讓阿根廷再度違約」（MADA）？

匯市早已押注，阿根廷披索還會進一步貶值。阿國不可動用的外匯存底已降到危險的低水位，加上經濟正滑向衰退，為打通膨而維持披索強勢的激進政策又引起國內政治反彈，目前看來選情不容樂觀。米雷伊4月宣布，以半浮動匯率區間取代固定匯率制，讓阿國央行難以積累充足的美元來重建外匯儲備。

外媒分析指出，貝森特以200億美元換匯額度力挺川普政治盟友米雷伊，此舉面臨至少三大風險：

風險一：川普面臨國內政治反彈

民調顯示，近半數的川普支持者對紓困阿根廷不悅。白宮前首席策士班農說：「基層想支持總統，但他們很困惑，因為國務院和財政部並未解釋清楚，阿根廷或米雷伊對美國的策略重要性何在。」川普高舉「美國優先」旗幟，卻慷慨援助阿根廷，令一些基層支持者懷疑，此舉可能不像援助外國盟友那麼單純，也許是為貝森特在華爾街的避險基金朋友解套。

風險二：美元霸權進一步減弱

美國霸權奠基於美元的準備貨幣地位，以及美國在全球金融的支配地位。川普2.0政府以新方式利用這種霸權，除祭出制裁外，也威脅減持美元以分散外匯儲備的國家重課關稅，如今援阿方案顯示連美元換匯額度也被政治化。

川普已揚言，援助阿根廷有條件--必須讓米雷伊贏得期中選舉才行，否則撤銷。川普把親商、主張大砍政府支出的米雷伊視為政治盟友，而且希望阻止中國大陸勢力在拉丁美洲擴散，並取得阿根廷的礦物。

換言之，赤裸裸的金融帝國主義擺在眼前。這可能使其他國家更不願仰賴美國援助，包括華府提供的美元換匯額度，免得將來付出聽任川普勒索的代價。這種顧忌可能導致其他國家繼續減持美元、增持黃金和其他非美元資產，同時與其他國家締結新的聯盟。這些發展可能終會削弱、而非強化美元霸權。

風險三：美國公債遭波及

倘若選舉結果淒慘，將阻撓米雷伊政府推動更多改革，振興經濟的能力受限，阿根廷披索恐面臨更大的貶值壓力，現行匯率區間甚至可能難以為繼。眾多指標顯示，阿根廷披索目前匯價被高估，或許比公允價值高估了20%，因此貶定了。貝森特此刻正試圖協助米雷伊抗拒金融地心引力。

假如援阿失敗，將有損美國金融威信，還會因披索重貶而招致莫大損失，連帶動搖投資人對美國公債的信心。目前美債殖利率仍相當低，因為美國財政赤字最近略減、聯準會（Fed）已開始降息、貝森特巧妙處理公債標售，以及市場流動性豐沛，讓公債價格能連同其他資產一併上漲。

但在資產泡沫警告聲四起，美元等法定貨幣地位也遭質疑之際，若是貝森特主導的援助方案未能讓阿根廷市場危機止血，不僅米雷伊將受傷，也將連累華府，打擊投資人對美國政府及美債的信心。