美股創新高 下周要過3關考驗「Fed決議、科技五巨人財報、川習會」

美國股市在企業財報亮眼及通膨數據溫和的激勵之下，三大指數再創新高。下周將迎接科技巨人財報、聯準會（Fed）政策決議，以及攸關市場接下來走向的川習會。

道瓊工業指數周五首度突破47,000點，周線上漲2.2%。那斯達克綜合指數和標普500指數也分別上漲0.8%和1.2%，連續二周收漲。費城半導體指數和台積電ADR周五各漲1.9%和1.5%，台積電ADR周線變動不大。

美國9月通膨增幅低於預期，推升聯準會（Fed）下周降息1碼（0.25個百分點）的預期心理。不僅如此，利率交換合也幾乎完全消化12月再度降息的預期。

Independent Advisor Alliance 投資長薩卡雷里（Chris Zaccarelli）說，通膨就好比「福爾摩斯故事裡那隻沒有吠叫的狗」。他說：「許多人原本預期通膨會大幅上揚，因而採取偏空布局，但軋空一直會持續，直到市場明白美國經濟和企業韌性其實比想像更強。」

Glenmede主管蒲萊德（Jason Pride）指出，只要後續數據顯示就業風險高於通膨風險，Fed的政策路徑就會偏向進一步寬鬆。

道明證券（TD Securities）分析師則說，最新CPI報告讓Fed在10月降息幾乎已成定局，12月再降息的可能性也相當高。不過由於市場已提前反映，利率進一步往向下的空間有限。」

下周在南韓登場的亞太經合會（APEC）也備受關注，屆時川普將和席習近平會面。若會談傳出好消息，可能激勵美股市繼續上漲。

川普本月曾揚言，將自11月1日起大幅調高對中國的關稅，以反制北京祭出稀土出口管制。美國政府周五又說，正調查北京是否遵守川普上個任期內達成的貿易協議。

下周「科技七雄」中有五家企業──Alphabet、亞馬遜（Amazon）、蘋果、Meta和微軟發布財報，結果也可能決定當前漲勢能否延續。

Freedom 資本市場全球首席策略師伍茲（Jay Woods）說：「接下來股市的走向將由財報主導，尤其是這五家企業的財報，之後再加上輝達（NVIDIA）三到四周後的結果，對年底行情的重要性不言可喻。」

他說：「這些財報將奠定基礎，市場可望在2025年底前持續上攻，並延續到2026年。」

城堡證券（Citadel Securities）股票及衍生品策略主管羅布納（Scott Rubner）認為，美股下周將啟動新一波強勁的年終行情。他發布報告指出，散戶持續湧入股市，正成為推升股價的中堅力量。