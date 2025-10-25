博通目標價突破400美元 內外資法人看好ASIC與網通雙引擎發動

晶片巨頭博通（Broadcom, AVGO US）因與AI領導者OpenAI的重磅合作，受到市場高度關注。根據內資投顧報告，上調博通的本益比評價，並給予「買進」的投資建議，目標價定為405美元；不同外資券商也給予409至431美元的目標價，以最高價換算潛在漲幅逾20％。

根據法人看法，博通股價的強勁動能，主要來自與OpenAI達成的長期戰略合作協議。雙方將共同設計與打造一個高達10GW規模的AI工作負載系統，此系統將採用高度客製化的AI加速器（ASIC）。在合作模式上，OpenAI負責晶片架構設計，而博通則憑藉其在網路交換晶片、連接與加速技術的深厚積累，負責提供端到端的乙太網路（Ethernet）、PCIe和光學連接解決方案，並協助晶片的後端開發與量產部署。

OpenAI此舉旨在透過自主設計晶片，降低對單一供應商的依賴，並藉由ASIC主打的高度客製化與成本優勢，有效控制其龐大的運算成本。該系統預計從2026年下半年開始分階段部署，目標在2029年底前完成所有計畫項目。

券商分析指出，這份合作協議承諾的部署量（10GW）超出市場預期，為博通帶來巨大的想像空間。若此協議能完整部署，將代表ASIC在AI市場的市占率將大幅提升。

研究報告預期，ASIC明年將迎來高速成長，漲幅有望超越GPU。博通正藉此合作，將其在「網通核心」的優勢延伸至「AI計算＋網路」的雙引擎領域。整體來看，博通透過OpenAI合作案，成功鞏固其在資料中心和雲端伺服器市場的核心地位，並將高毛利的AI晶片與網路元件收入來源擴大，其短線股價動能強勁、長期成長趨勢也獲得市場重估支持。