快訊

中職／台灣大賽延賽4天「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

老人悲歌…北市長者「孤獨死」案例達70多人 逾4成3天後才被發現

國民黨內唯一參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

博通目標價突破400美元 內外資法人看好ASIC與網通雙引擎發動

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
晶片巨頭博通因與AI領導者OpenAI的重磅合作，受到市場高度關注。圖／路透社
晶片巨頭博通因與AI領導者OpenAI的重磅合作，受到市場高度關注。圖／路透社

晶片巨頭博通（Broadcom, AVGO US）因與AI領導者OpenAI的重磅合作，受到市場高度關注。根據內資投顧報告，上調博通的本益比評價，並給予「買進」的投資建議，目標價定為405美元；不同外資券商也給予409至431美元的目標價，以最高價換算潛在漲幅逾20％。

根據法人看法，博通股價的強勁動能，主要來自與OpenAI達成的長期戰略合作協議。雙方將共同設計與打造一個高達10GW規模的AI工作負載系統，此系統將採用高度客製化的AI加速器（ASIC）。在合作模式上，OpenAI負責晶片架構設計，而博通則憑藉其在網路交換晶片、連接與加速技術的深厚積累，負責提供端到端的乙太網路（Ethernet）、PCIe和光學連接解決方案，並協助晶片的後端開發與量產部署。

OpenAI此舉旨在透過自主設計晶片，降低對單一供應商的依賴，並藉由ASIC主打的高度客製化與成本優勢，有效控制其龐大的運算成本。該系統預計從2026年下半年開始分階段部署，目標在2029年底前完成所有計畫項目。

券商分析指出，這份合作協議承諾的部署量（10GW）超出市場預期，為博通帶來巨大的想像空間。若此協議能完整部署，將代表ASIC在AI市場的市占率將大幅提升。

研究報告預期，ASIC明年將迎來高速成長，漲幅有望超越GPU。博通正藉此合作，將其在「網通核心」的優勢延伸至「AI計算＋網路」的雙引擎領域。整體來看，博通透過OpenAI合作案，成功鞏固其在資料中心和雲端伺服器市場的核心地位，並將高毛利的AI晶片與網路元件收入來源擴大，其短線股價動能強勁、長期成長趨勢也獲得市場重估支持。

AI 博通 晶片

延伸閱讀

武漢大學攻克北斗晶片技術 打破高通博通封鎖

武漢大學團隊攻克北斗高精度晶片技術 打破高通博通封鎖

三星馬斯克愈走愈近...傳正研發AI衛星數據機晶片 瞄準供應Starlink網路

AI泡泡會破嗎？OpenAI加深與輝達、AMD合作 陸行之揭「3大檢查站」趨吉避凶

相關新聞

攜手鴻海搶攻汽車領域 夏普首款純電動MPV 2027年日本問世

鴻海旗下科技子公司夏普（Sharp）正在加大對汽車領域的投入，並依託鴻海的研發和製造能力推進造車計畫。最新的成果是LDK...

日相高市：半年內國防支出達GDP 2％ 日媒：錢從哪來？

21日就任日本首相的高市早苗，24日首度向國會兩院發表「所信表明演說」（施政方針演說），強調就任後首要之務是因應物價高漲...

區塊鏈技術起家 台灣新創奧丁丁登美股如坐過山車

總部位於台北的奧丁丁集團(OwlTing Group)母公司OBOOK Holdings Inc.（Nasdaq：OWL...

從八斗子漁村少年到華爾街敲鐘 奧丁丁王俊凱創業長征

當紐約證交所的鐘聲響起、彩帶飛舞，王俊凱微笑致意。這位在台灣基隆八斗子漁村長大的孩子，用15年的創業旅程，敲響了他人生最...

11萬人連署反對Shein進駐巴黎百貨 部分品牌出走

中資電商平台Shein規劃在法國巴黎知名BHV百貨等地開設實體店面，引發輿論和業界強烈反彈，部分品牌決定離開BHV百貨，...

美通膨溫和聯準會有望再度降息 美股創高道瓊漲472點

美國公布通貨膨脹數據溫和，聯準會（Fed）有望再度降息，美股今天創新高紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。