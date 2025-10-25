印度半年3萬人遭詐 班加羅爾、德里受創最深

印度內政部網路相關部門的報告顯示，過去6個月內有3萬人成為投資型詐騙的受害者，損失金額超過150億廬比（約新台幣52.69億元），而受害最深的是班加羅爾、德里兩地。

今日印度（India Today）報導，網路犯罪分子利用民眾想投資黃金獲利的心態進行詐騙，相關案件涉及金額龐大，每名受害人平均損失513.8萬盧比（約新台幣180.48萬元），這對印度人來說並非小數字；其中，又以德里的受害者人均損失最高。

印度網路犯罪調查中心（Indian Cyber CrimeCoordination Centre）資料顯示，76%以上的被害人是30歲到60歲之間的勞動人口。

另外，有2829名被害人年齡逾60歲，比例達8.62%，顯示老人也逐漸成為詐騙集團的重點攻擊對象之一。

觀察受害者比例，班加羅爾（Bengaluru）、德里國家首都區（NCR）、海德拉巴（Hyderabad）等地的被害人加總，人數就占了所有遭詐騙人數的近65%，是受害最深的3大地區。

從經濟損失來看，過去6個月因為投資詐騙造成的損失中，有超過1/4來自班加羅爾，比例達26.38%，可見當地已成為網路犯罪分子鎖定的重要目標。

網路詐騙犯利用各種管道詐騙，但最常使用的方式，是透過通訊軟體和社群平台。

報告指出，所有詐騙案件中，有20%經Telegram和WhatsApp等通訊軟體進行，這些平台的加密特性和群組創立的便利性，成為詐騙分子作案的利器。

報告也發現LinkedIn和Twitter等較為正式、專業的社群平台，較少被用來詐騙，過去半年的案件中，僅0.31%使用這類平台，顯見犯罪者喜歡用非正式、直接的通訊軟體進行犯罪活動。