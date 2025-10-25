快訊

賴銘偉18年前意外成陰影！「撞死狗」自責多年 驚人真相曝光！

廚房驚見「超巨瓦斯桶」快餓昏 身分揭曉網笑翻：長方形毛孩？

美16歲高中生吃多力多滋突遭8警包圍上銬！竟是「AI誤判持槍」

川普長子入股 新創小公司拿到美軍無人機零件大單

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國政府擴大無人機採購之際，一家名不見經傳但有總統川普長子小唐納任職的國防新創公司拿到五角大廈一筆大單。小唐納在父親主政下轉進軍火業，引起關注。

金融時報（FT）指出，位於佛羅里達州的UnusualMachines公司表示，他們拿到美國陸軍的合約製造3500個無人機馬達和其他無人機零部件。小唐納（Donald Trump Jr.）擁有Unusual Machines公司價值超過200萬美元的股份。

Unusual Machines公司還說，美國陸軍計劃明年再向他們額外訂購2萬個零組件。公司執行長伊凡斯（Allan Evans）不願透露合約金額，但表示這是公司從美國政府拿到的最大筆零件訂單。

紐約時報指出，這家僅在美國國內生產馬達幾週、卻有小唐納坐鎮擔任顧問的小公司能贏得美國陸軍的無人機零件訂單，顯示小唐納如今轉入美國軍工複合體圈，而他的父親所制定一些政策優先事項，很可能讓他入股的公司受益。

在拿到美國陸軍的無人機馬達與零件訂單後，Unusual Machines和波多黎各公司Red Cat這對國防新創企業聯手向五角大廈提出方案：打造一支微型化無人航艦並能搭載攻擊無人機、防空飛彈與魚雷的新型艦隊，號稱能抗擊各種海上敵人。

紐時認為，這對軍工界新手仗著有小唐納這尊「門神」向五角大廈提出大膽提案。若這項尚待驗證的方案能成功被採納，兩公司與小唐納的獲利將更可觀。

Unusual Machines去年底給小唐納20萬股公司股票，作為延攬他擔任公司顧問的報酬，這些股票目前價值約260萬美元。儘管業者與國防官員都表示小唐納並未代表公司向五角大廈遊說，但小唐納與五角大廈一些高層都有私人關係。

川普去年勝選後，小唐納就協助物色五角大廈一些要職的人選，更是國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的重要友人，今年至少兩次公開與赫格塞斯一同出席活動。

俄烏雙方在戰場都高度仰賴無人機，反映戰爭新風貌。產業分析圈預測，北美地區整體商用無人機系統，今後5年內可能上看210億美元商機，高於去年的110億，而五角大廈目前也正依川普命令努力購買以美國製零件組裝的無人機，都是對Unusual Machines這些國防新創公司的誘因。

Unusual Machines執行長伊凡斯與Red Cat公司執行長湯普森（Jeff Thompson）都是波多黎各企業家，長年投資於科技相關的新創事業。

主導這項無人海上艦隊的人是湯普森，他之前曾協助管理一家無線網路公司。他構想中的這些微型無人航艦每艘售價可達200萬美元。

美國 五角大廈 國防部

延伸閱讀

MLB／川普喊停貿易談判 加拿大人寄望藍鳥贏世界大賽

貿易戰或休戰？川普孤注一擲展開亞洲行 「川習會」成果難料

誰是接班人？副總統范斯民調獨走高 川普次子艾瑞克不容小覷

川普將對委內瑞拉動武？美「福特號」航艦打擊群開赴加勒比海

相關新聞

11萬人連署反對Shein進駐巴黎百貨 部分品牌出走

中資電商平台Shein規劃在法國巴黎知名BHV百貨等地開設實體店面，引發輿論和業界強烈反彈，部分品牌決定離開BHV百貨，...

美通膨溫和聯準會有望再度降息 美股創高道瓊漲472點

美國公布通貨膨脹數據溫和，聯準會（Fed）有望再度降息，美股今天創新高紀錄

為甲骨文籌資380億美元 AI基建最大規模發債來了

知情人士透露，數家銀行最早將於下周一（27日）聯手發行總設施380億美元債券，為甲骨文公司相關的資料中心籌資，將是人工智...

美管制雙面刃 應材裁員4%

美國半導體製造設備商應用材料（Applied Materials）計劃裁減4%員工、約1,400人丟飯碗，以精簡營運，應...

9月CPI年增3%低於預估…美通膨溫和 降息預期升溫

美國9月消費者物價指數（CPI）增幅略低於預期，將使美國聯準會（Fed）下周會議再次維持降息路線。這份聯邦政府關門期間唯...

Google揪伴簽AI重磅協議 將提供百萬顆專用晶片 鴻海、廣達等受惠

Claude聊天機器人開發商Anthropic與Google正式宣布雲端服務合作協議，這筆價值數百億美元的交易將為前者提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。