川普長子入股 新創小公司拿到美軍無人機零件大單

在美國政府擴大無人機採購之際，一家名不見經傳但有總統川普長子小唐納任職的國防新創公司拿到五角大廈一筆大單。小唐納在父親主政下轉進軍火業，引起關注。

金融時報（FT）指出，位於佛羅里達州的UnusualMachines公司表示，他們拿到美國陸軍的合約製造3500個無人機馬達和其他無人機零部件。小唐納（Donald Trump Jr.）擁有Unusual Machines公司價值超過200萬美元的股份。

Unusual Machines公司還說，美國陸軍計劃明年再向他們額外訂購2萬個零組件。公司執行長伊凡斯（Allan Evans）不願透露合約金額，但表示這是公司從美國政府拿到的最大筆零件訂單。

紐約時報指出，這家僅在美國國內生產馬達幾週、卻有小唐納坐鎮擔任顧問的小公司能贏得美國陸軍的無人機零件訂單，顯示小唐納如今轉入美國軍工複合體圈，而他的父親所制定一些政策優先事項，很可能讓他入股的公司受益。

在拿到美國陸軍的無人機馬達與零件訂單後，Unusual Machines和波多黎各公司Red Cat這對國防新創企業聯手向五角大廈提出方案：打造一支微型化無人航艦並能搭載攻擊無人機、防空飛彈與魚雷的新型艦隊，號稱能抗擊各種海上敵人。

紐時認為，這對軍工界新手仗著有小唐納這尊「門神」向五角大廈提出大膽提案。若這項尚待驗證的方案能成功被採納，兩公司與小唐納的獲利將更可觀。

Unusual Machines去年底給小唐納20萬股公司股票，作為延攬他擔任公司顧問的報酬，這些股票目前價值約260萬美元。儘管業者與國防官員都表示小唐納並未代表公司向五角大廈遊說，但小唐納與五角大廈一些高層都有私人關係。

川普去年勝選後，小唐納就協助物色五角大廈一些要職的人選，更是國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的重要友人，今年至少兩次公開與赫格塞斯一同出席活動。

俄烏雙方在戰場都高度仰賴無人機，反映戰爭新風貌。產業分析圈預測，北美地區整體商用無人機系統，今後5年內可能上看210億美元商機，高於去年的110億，而五角大廈目前也正依川普命令努力購買以美國製零件組裝的無人機，都是對Unusual Machines這些國防新創公司的誘因。

Unusual Machines執行長伊凡斯與Red Cat公司執行長湯普森（Jeff Thompson）都是波多黎各企業家，長年投資於科技相關的新創事業。

主導這項無人海上艦隊的人是湯普森，他之前曾協助管理一家無線網路公司。他構想中的這些微型無人航艦每艘售價可達200萬美元。