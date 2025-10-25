快訊

11萬人連署反對Shein進駐巴黎百貨 部分品牌出走

中央社／ 巴黎24日專電
中資電商平台Shein規劃在法國巴黎知名BHV百貨等地開設實體店面，引發輿論和業界強烈反彈。 路透社
中資電商平台Shein規劃在法國巴黎知名BHV百貨等地開設實體店面，引發輿論和業界強烈反彈。 路透社

中資電商平台Shein規劃在法國巴黎知名BHV百貨等地開設實體店面，引發輿論和業界強烈反彈，部分品牌決定離開BHV百貨，爭議愈演愈烈。

Shein本月初宣布，將於11月在法國開設6家實體店面，地點包括巴黎市中心的BHV百貨和分布於不同省份的老佛爺百貨（Galeries Lafayette）。

但Shein與百貨經營集團SGM達成的這項協議很快就引發成衣業者、勞工和政商人士強烈不滿，BHV百貨上百名員工甚至一度罷工抗議。

此外，媒體統計已有12個品牌決定退出BHV百貨，例如美妝品牌Aime、服飾品牌Culture Vintage等。

Aime聯合創辦人拉孔布（Mathilde Lacombe）在BFM電視台（BFMTV）節目中說：「我們已表明要離開，這是我們堅決且最終的決定。我們以堅定的價值觀打造這個品牌，重要的是擁有認同這些價值的合作夥伴。如果留下來，我們會覺得好像在為Shein做擔保，我們拒絕這麼做，所以走人。」

巴黎迪士尼樂園（Disneyland Paris）原本規劃於11月4日到12月31日在BHV百貨開設快閃店，並以「小小世界」為主題設計櫥窗。這原本會是BHV百貨在耶誕旺季吸引消費者的亮點，但迪士尼樂園昨天宣布取消計畫，認為現有條件「已不適合順利舉辦耶誕節活動」。

還有人在請願網站change.org發起連署，指出Shein不符法國對環境、勞動條件和公平競爭的追求，反對Shein進駐BHV百貨和其他商場，目前累計近11萬人簽名支持。

剛上任的中小企業暨貿易部長巴潘（Serge Papin）接受TF1電視台訪問時也說，他仍希望阻止Shein進駐BHV百貨；他的辦公室表示：「這段合作關係是一個必須避免的不良訊號。」

BHV百貨原本在爭取公共金融機構法國存託銀行（CDC）旗下領土銀行（Banque des Territoires）的投資。不過，相關磋商在Shein宣布開設實體店面後停止。

34歲的SGM總裁梅爾蘭（Frédéric Merlin）近期接受法新社訪問時說，他與Shein合作的本意是吸引人潮、重振消費，並讓BHV百貨成為一個「社會融合的地方」；他還稱媒體和政界對Shein消費階層有一種「近乎輕蔑」的態度。

梅爾蘭還表示，他已決定不再多說，將靜待店面開張，並希望迎來成功。

