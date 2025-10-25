美通膨溫和聯準會有望再度降息 美股創高道瓊漲472點

美國公布通貨膨脹數據溫和，聯準會（Fed）有望再度降息，美股今天創新高紀錄。

道瓊工業指數終場上漲472.51點，或1.01%，收在47207.12點。

標準普爾500指數上漲53.25點，或0.79%，收在6791.69點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲263.07點，或1.15%，收在23204.87點。

費城半導體指數上漲129.549點，或1.89%，收在6976.938點。