快訊

川習會前夕 美貿易代表署宣布對中國展開301條款調查

美通膨溫和聯準會有望再度降息 美股創高道瓊漲472點

中央社／ 紐約24日綜合外電報導
美通膨數據溫和，聯準會有望再度降息，美股創新高。路透
美通膨數據溫和，聯準會有望再度降息，美股創新高。路透

美國公布通貨膨脹數據溫和，聯準會（Fed）有望再度降息，美股今天創新高紀錄。

道瓊工業指數終場上漲472.51點，或1.01%，收在47207.12點。

標準普爾500指數上漲53.25點，或0.79%，收在6791.69點。

科技股為主的那斯達克指數上漲263.07點，或1.15%，收在23204.87點。

費城半導體指數上漲129.549點，或1.89%，收在6976.938點。

指數 科技股 半導體

延伸閱讀

美9月CPI增幅低於預期…Fed下周會議料將維持降息路線 美股期指漲200點

市場預期 Fed 將加快降息 有利美國投資等級債券

債券ETF規模 重回3兆元

Fed降息預期高漲！網友「看多特斯拉」：信仰股無懼財報

相關新聞

9月CPI年增3%低於預估…美通膨溫和 降息預期升溫

美國9月消費者物價指數（CPI）增幅略低於預期，將使美國聯準會（Fed）下周會議再次維持降息路線。這份聯邦政府關門期間唯...

美通膨溫和聯準會有望再度降息 美股創高道瓊漲472點

美國公布通貨膨脹數據溫和，聯準會（Fed）有望再度降息，美股今天創新高紀錄

為甲骨文籌資380億美元 AI基建最大規模發債來了

知情人士透露，數家銀行最早將於下周一（27日）聯手發行總設施380億美元債券，為甲骨文公司相關的資料中心籌資，將是人工智...

美管制雙面刃 應材裁員4%

美國半導體製造設備商應用材料（Applied Materials）計劃裁減4%員工、約1,400人丟飯碗，以精簡營運，應...

Google揪伴簽AI重磅協議 將提供百萬顆專用晶片 鴻海、廣達等受惠

Claude聊天機器人開發商Anthropic與Google正式宣布雲端服務合作協議，這筆價值數百億美元的交易將為前者提...

財報優於預期！英特爾上季轉虧為盈 展望樂觀

在個人電腦（ＰＣ）處理器核心產品線銷售成長和大力削減成本之下，英特爾（Intel）上季轉虧為盈，對本季營收預估樂觀，在漫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。