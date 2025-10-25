財報優於預期！英特爾上季轉虧為盈 展望樂觀

聽新聞
在個人電腦（ＰＣ）處理器核心產品線銷售成長和大力削減成本之下，英特爾（Intel）上季轉虧為盈，對本季營收預估樂觀，在漫長復甦之路上出現進展。

英特爾廿三日盤後公布美國政府成為其最大股東後的首份財報，在截至九月廿七日的上季，營收成長百分之三至一百卅七億美元；上季重返獲利，淨利四十一億美元，是二○二三年底以來的首度出現季度淨利，經調整後的每股純益（ＥＰＳ）為○點二三美元，優於預期。

從不同業務來看，上季涵蓋ＰＣ晶片的客戶運算業務營收增加百分之五至八十五億美元，資料中心業務營收為四十一億美元。

晶圓代工事業Intel Foundry營收增長百分之二至四十二億美元，目前幾乎仍完全依賴公司內部事業單位的訂單。該業務仍處虧損狀態，不過，Intel Foundry上季營運虧損廿三億美元，已明顯較去年同期、以及今年第二季改善。

ＰＣ市場回溫讓英特爾核心的x86處理器需求復甦。財務長辛斯納說：「目前的需求已超過供應，這一趨勢預期將持續至二○二六年。」展望本季，英特爾預估營收約為一百卅三億美元，調整後每股純益○點○八美元。

彭博資訊指出，英特爾在經歷動盪的一年後，正逐步重回正軌。股價今年已上漲百分之九十，從費城半導體指數表現最差的後段班成分股，躍升為表現最佳的股票之一。

