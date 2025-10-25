川普赦免幣安創辦人趙長鵬 再批拜登「發動戰爭」

白宮廿三日表示，美國總統川普已赦免被判有罪定讞的加密貨幣交易所「幣安」共同創辦人、擁有加拿大與阿拉伯聯合大公國雙重國籍的華裔億萬富豪趙長鵬，並指控美國前總統拜登對加密貨幣產業發動「不必要的戰爭」。

趙長鵬的刑事紀錄將被消除，這也許能協助幣安重返美國市場。川普廿二日簽署特赦令；知情人士指稱，他最近對幕僚說，同情趙長鵬等人被拜登政府政治迫害的遭遇。

白宮發言人李維特證實，川普行使憲法賦予他的權限特赦趙長鵬，「拜登政府對加密貨幣掀起的戰爭，如今已經落幕」。

被控違反美國反洗錢法規後，幣安前年認罪而被禁止在美國營業。美國司法部對它祭出四十三億美元（約台幣一三三六億元）的天價罰款和監管。在趙長鵬獲特赦後，該部對幣安的三年監管期將因特赦而中止，但美國財政部對它的獨立監管仍可能持續。

趙長鵬則在社媒Ｘ發文感謝。他寫道，「由衷感謝特赦，謝謝川普總統堅守美國對公平、創新及正義的承諾。我們將竭盡所能，助美國躋身加密貨幣之都」。

華爾街日報廿三日報導，幣安一直是川普家族加密貨幣創投企業「世界自由金融公司」的「重要支持者」。紐約時報同日也報導，這是川普及其家族的商業夥伴，因他回任後撤銷拜登廣泛打壓加密貨幣的行動而獲益的新例證。

為了尋求川普赦免，趙長鵬聘請與川普政府有關係的律師和說客，例如與川普長子小川普有交情的說客麥克道威爾，幣安也與世界自由金融公司達成一項商業交易。光這筆交易，每年就即將為川普家族和美國總統中東特使威科夫的家族帶來數千萬美元進帳。