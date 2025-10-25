聽新聞
0:00 / 0:00
美管制雙面刃 應材裁員4%
美國半導體製造設備商應用材料（Applied Materials）計劃裁減4%員工、約1,400人丟飯碗，以精簡營運，應對銷售放緩和貿易動盪。
應材在23日的申報文件中透露，裁員將產生大約1.6億至1.8億美元的相關費用（例如遣散費和一次性解雇福利），主要列入2025年度第4季，而裁員計畫於2026年度第1季完成。
此時正值美國對半導體出口管制日益嚴格，對應材業務造成壓力。
華府9月下旨加強管制中國大陸及其他國家的部分企業，防止其透過子公司或海外關係企業規避晶片製造設備等商品及技術的出口限制。
這使得應用材料及其競爭對手在向特定中國大陸客戶出口部分產品、供應特定零件和服務時，若未獲許可將更為困難。該公司本月稍早曾預估，出口限制擴大將使2026年度營收減約6億美元。
應材表示，已於23日開始通知員工相關裁員消息。截至2024年10月27日，應用材料共有3萬5,700名正職員工。
另外，美國零售業巨擘目標百貨（Target）也宣布啟動近10年來最大規模組織整頓，將裁撤大約8%的企業職位，其中包括裁員1,000人並取消800個空缺職位，以簡化組織架構並降低營運複雜度，重拾市場競爭力。
據彭博資訊取得的內部備忘錄，現任營運長、也是即將上任的執行長費德爾克（Michael Fiddelke）在23日致員工備忘錄中表示，「過多的層級與重疊的工作讓決策變慢，也讓創意難以實現」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言