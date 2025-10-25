為甲骨文籌資380億美元 AI基建最大規模發債來了

知情人士透露，數家銀行最早將於下周一（27日）聯手發行總設施380億美元債券，為甲骨文公司相關的資料中心籌資，將是人工智慧（AI）基礎建設領域歷來最大發債規模。

彭博資訊報導，該案由摩根大通（小摩）與三菱日聯金融集團等銀行主導。知情人士說，其中232.5億美元的資金，將投入德州的資料中心；另一筆147.5億美元的融資，將資助威斯康辛州的計畫。

這兩座資料中心均由威德新公司（Vantage Data Centers）開發，供甲骨文用於支援OpenAI運算，也屬甲骨文和OpenAI共同推動的5,000億美元AI基礎設施建置計畫「星際之門」的一環。

據知情人士，兩筆融資預計四年後到期，可展延一年，最多兩次，利息約高於基準利率2.5個百分點。這些貸款在建設階段僅需支付利息，資料中心開始運營後，則改為分期償還，與商用地產類似。

知情人士表示，在首輪承銷商遴選後，富國銀行、法國巴黎銀行、高盛集團、三井住友銀行及法國興業銀行，已分配到部分融資額度。