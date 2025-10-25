Google揪伴簽AI重磅協議 將提供百萬顆專用晶片 鴻海、廣達等受惠

谷歌將向Claude聊天機器人開發商Anthropic供應100萬顆專用AI晶片。（路透）

Claude聊天機器人開發商Anthropic與Google正式宣布雲端服務合作協議，這筆價值數百億美元的交易將為前者提供多達100萬個Google客製化TPU晶片，預計在2026年帶來超過1GW的AI算力。Google的ASIC伺服器供應商鴻海（2317）、廣達與英業達等可望受惠。

根據外電報導，1GW資料中心的成本約為500億美元，其中約350億美元是用於晶片採購。這筆潛在交易將為Claude提供大規模運算能力支援，同時將鞏固雙方合作關係。Google先前已向Anthropic投資約30億美元，並為其提供雲端服務。

總部位於舊金山的Anthropic開發了Claude聊天機器人，該公司使用三大晶片平台來訓練與運行AI系統：亞馬遜（Amazon）的Trainium、輝達的GPU，以及Google的TPU。 

Anthropic表示，與谷歌的這筆交易價值達數百億美元，但未提供具體估算數字。 這樣的安排也讓亞馬遜、輝達與Google三者在爭奪大型算力供應合約的競爭中正面對壘。

彭博資訊另指出，在幾乎完全由輝達主導的AI晶片產業中，Google十多年前首次開發的專門用於AI的晶片終於在其母公司之外獲得了發展動力。

Seaport分析師高柏格表示，這次合作是「對TPU的強而有力的驗證」，可能吸引更多公司嘗試，「很多人已在考慮這件事，現在可能還會有更多人加入」。

鴻海輪值CEO楊秋瑾之前表示，鴻海2024年的AI伺服器出貨有兩成來自ASIC伺服器，鴻海很早就承接客戶研發的ASIC伺服器，包括主機板、伺服器、機櫃系統等。鴻海可以滿足客戶對系統垂直整合的需求，提供美國產能，目前正在建置液冷測試系統，滿足下一代ASIC伺服器的液冷需求。

她說，客戶自己開發ASIC晶片，與GPU伺服器匹配，是AI伺服器重要成長來源，擁有三家雲端服務供應商（CSP）的ASIC客戶，讓鴻海在ASIC伺服器的成長幅度，優於產業平均水準，是非常重要的成長引擎，對發展前景非常樂觀。

廣達之前表示，過去因研發資源限制，較少ASIC伺服器業務，今年持續擴張研發人力，接到ASIC伺服器新客戶，預計2026年出貨。法人預估，廣達ASIC客戶包括Google與Meta等美國CSP。

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令之前表示，第3季為新舊產品轉換期，自9月起輝達（NVIDIA）GB300平台逐步放量，預期第4季AI伺服器出貨可望較第3季提升。

此外，Anthropic宣布，將在明年初於首爾江南區啟用南韓辦公室。

