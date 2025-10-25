9月CPI年增3%低於預估…美通膨溫和 降息預期升溫

美國9月消費者物價指數（CPI）增幅略低於預期，將使美國聯準會（Fed）下周會議再次維持降息路線。這份聯邦政府關門期間唯一獲准發布的官方經濟數據，提振市場降息預期，美股早盤應聲上漲。

勞工統計局24日表示，美國9月CPI月增0.3%，低於預期和8月增幅的0.4%；和去年同期相比則增長3%，高於8月增幅2.9%，但低於預期的增長3.1%。

美核心CPI年增率走勢

剔除波動大的食品和能源項目，美國9月核心CPI月增0.2%，低於8月的0.3%；年增3%，低於8月的3.1%。

從細項看，汽油價格月比漲4.1%，是這份報告主要推升通膨因素，否則整體數據顯示通膨壓力相對溫和。食品價格漲0.2%，整體大宗商品價格揚升0.5%。若跟去年同期相比，能源價格上漲2.8%，食品價格上漲3.1%。權重占CPI三分之一的居住成本僅月增0.2%，若跟去年同期相比則上升3.6%。剔除居住的服務通膨月增0.2%。

儘管美國經濟數據發布因政府關門陷入停擺，但為了讓社會安全局能為上百萬名退休人士和其他受益者，計算2026年度生活成本調整，這份原訂15日就要發布的報告，趕在24日出爐。

美國總統川普的進口關稅轉嫁速度至今是緩慢的，因為企業仍在消化關稅實施前累積庫存，並也自行吸收部分關稅成本。經濟學家表示，估計消費者至今吸收的關稅約為20%。

不過商家庫存已在第2季時下降，沃爾瑪等零售商也表示，在以關稅後價格補充庫存時，有注意到成本升高，並預料今年接下來也將持續上漲。經濟學家預期，物價將穩定上漲至2026年。

Fed的2%通膨目標主要參考個人消費支出（PCE）平減指數，但市場仍預期Fed將在29日決策會議再次宣布降息1碼，把基準利率區間降至3.75%-4%。

雖然投資人和決策官員將樂見美國官方經濟數據暫時脫離停擺，鑒於數據蒐集仍續中斷，他們對10月CPI報告品質的疑慮正升高，甚至11月數據也可能受影響。

白宮24日在社群媒體X上表示，由於持續中的政府關門，導致無法進行田野調查，政府將可能無法發布10月通膨數據，這將會是「歷史上頭一遭」。

另外，摩根大通和美銀的策略師預計，Fed將在下周會議上，除可能調降利率至3.75%-4%外，還將停止縮減目前規模約6.6兆美元的資產負債表。