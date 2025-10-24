聽新聞
美股早盤／3大指數再創盤中新高 通膨較預期溫和、Fed料維持降息
美股24日早盤三大指數再創盤中新高，因最新數據顯示，9月通膨較預期溫和，增強投資人信心，認為聯準會（Fed）將可維持降息步調。
道瓊工業指數早盤漲366點，或0.8%；標普500指數上漲0.8%；那斯達克綜合指數漲1%。費城半導體指數揚升2%。台積電ADR漲逾2%，輝達漲1.9%。
英特爾早盤一度躍漲4%，至2024年4月以來高點。該公司23日盤後公布美國政府成為其最大股東後的首份財報，上季轉虧為盈，並對本季營收預估樂觀。
美國勞工統計局24日公布，美國9月核心消費者物價指數（CPI）月增0.2%，低於預期且為過去三個月來最小；年增幅達3%，也小於市場預期。未剔除食品和能源的美國9月整體CPI月增幅為0.3%，年增幅則是3%，均低於預期。
上述數據公布後，交易員加碼押注Fed在今年剩餘的兩次會議都會降息。據芝商所FedWatch工具，12月降息的機率從91%升至98.5%；下周降息機率則維持在98%-99%左右。十年期美債殖利率則一度跌破4%。
